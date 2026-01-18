Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звездный новичок дебютировал в составе новичка УПЛ
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 12:47
Звездный новичок дебютировал в составе новичка УПЛ

Подоляне завершили первый этап подготовки ко второй части сезона

Звездный новичок дебютировал в составе новичка УПЛ
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, в спарринге со второлиговым «Колосом-2» в составе «Эпицентра» на замену вышел 32-летний потенциальный новичок Кирилл Ковалец, который прошлой осенью провел один матч за «Александрию».

На просмотре также находится 21-летний полузащитник Денис Голуб, в активе которого выступления за «Левый Берег», тернопольскую «Ниву», а последней командой был любительский «Денгофф».

Также накануне бразильский легионер Джеоване по семейным обстоятельствам решил вернуться на родину и больше не будет защищать цвета «Эпицентра».

20 января подопечные Сергея Нагорняка транзитом через Кишинев отправятся на турецкий этап подготовки.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» в спарринге обыграл «Колос-2».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
