Звездный новичок дебютировал в составе новичка УПЛ
Подоляне завершили первый этап подготовки ко второй части сезона
Как стало известно Sport.ua, в спарринге со второлиговым «Колосом-2» в составе «Эпицентра» на замену вышел 32-летний потенциальный новичок Кирилл Ковалец, который прошлой осенью провел один матч за «Александрию».
На просмотре также находится 21-летний полузащитник Денис Голуб, в активе которого выступления за «Левый Берег», тернопольскую «Ниву», а последней командой был любительский «Денгофф».
Также накануне бразильский легионер Джеоване по семейным обстоятельствам решил вернуться на родину и больше не будет защищать цвета «Эпицентра».
20 января подопечные Сергея Нагорняка транзитом через Кишинев отправятся на турецкий этап подготовки.
Ранее сообщалось, что «Эпицентр» в спарринге обыграл «Колос-2».
