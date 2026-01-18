ЛНЗ – Дукла – 2:1. Забили в первом тайме. Видео голов и обзор матча

ЛНЗ провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл чешский клуб «Дукла».

Черкасский клуб забил два мяча в конце первого тайма. Первый гол ЛНЗ в 2026 году забил Геннадий Пасич. А на 45-й минуте игры Шота Ноникашвили удвоил преимущество ЛНЗ, поразив ворота после голевой передачи Пасича.

«Дукла» смогла сократить отставание на 72-й минуте. Но большего сопернику игроки ЛНЗ не позволили.

Товарищеский матч. Турция. 17 января

ЛНЗ – Дукла (Чехия) – 2:1

Голы: Пасич, 44, Ноникашвили, 45 – гол, 72

