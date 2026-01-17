ЛНЗ проводит контрольный матч с чешским клубом Дукла Прага

ЛНЗ в Турции готовится ко второй части сезона. В субботу, 17 января, команда проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Поединок начнется в 10:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Соперником ЛНЗ станет чешский клуб «Дукла» Прага. В чемпионате Чехии команда занимает 14 место из 16 команд. В активе «Дуклы» всего две победы в 19 матчах.

ЛНЗ на зимний перерыв ушел лидером. За 16 матчей в УПЛ черкасский клуб набрал 35 очков.

Товарищеский матч. Мардан, Турция. 17 января. 10:00.

ЛНЗ (Украина) – Дукла Прага (Чехия)