Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ проводит контрольный матч с чешским клубом Дукла Прага
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 09:43 | Обновлено 17 января 2026, 09:47
Лидер УПЛ сыграет первый спарринг на сборах

ФК ЛНЗ

ЛНЗ в Турции готовится ко второй части сезона. В субботу, 17 января, команда проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Поединок начнется в 10:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Соперником ЛНЗ станет чешский клуб «Дукла» Прага. В чемпионате Чехии команда занимает 14 место из 16 команд. В активе «Дуклы» всего две победы в 19 матчах.

ЛНЗ на зимний перерыв ушел лидером. За 16 матчей в УПЛ черкасский клуб набрал 35 очков.

Товарищеский матч. Мардан, Турция. 17 января. 10:00.

ЛНЗ (Украина) – Дукла Прага (Чехия)

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Дукла Прага
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
