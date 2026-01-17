С дебютом новичков. ЛНЗ спокойно обыграл Дуклу на сборах в Турции

Черкасский ЛНЗ спокойно обыграл чешский ФК Дукла в первом матче 2026 года в Турции, где подопечные Виталия Пономарева продолжают готовиться ко второй части сезона УПЛ.

Фиолетовые активнее начали поединок, создав несколько опасных моментов уже на старте встречи. На 3 минуте встречи шанс забить у Ноникашвили, но пробил выше ворот. 26-й минуте игры опасный момент создал Твердохлеб, но довести до логического завершения не удалось.

В конце первой половины игры сенсационный лидер УПЛ все же сумел воплотить свое игровое преимущество в забитые голы – первый гол «фиолетовых» в 2026 году забил Геннадий Пасич на 41 минуте матча. Уже на 45-й минуте игры Шота Ноникашвили удвоил преимущество ЛНЗ, поразив ворота после голевой передачи Пасича.

Во втором тайме чешская команда смогла сократить отставание, поразив ворота вышедшего на замену Дмитрия Ледвия на 72 минуте контрольной встречи, но «фиолетовые» довели матч до победы.

В этом матче за ЛНЗ дебютировали Егор Твердохлеб, Артур Микитишин и Адама Якубу. Также Виталий Пономарев дал шанс проявить себя Назару Смотрицкому, Даниилу Ященко с U-17 и Оресту Лепскому с U-19.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

Учебно-тренировочные сборы. Контрольные матчи, 17 января.

ЛНЗ – Дукла (Чехия) – 2:1

Голы: Пасич, 41, Ноникашвили, 45