Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результат не важен, потому что это сборы»

ЛНЗ провел первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл чешский клуб «Дукла». Победу своей команды прокомментировал наставник ЛНЗ Виталий Пономарев.

– Виталий Юрьевич, поздравляю Вас с первой победой в этом году! Что можете сказать о матче?

– Результат не важен, потому что это сборы, мы только первую неделю прошли сборов. Все ребята под серьезными нагрузками. Поэтому нам важно, чтобы ребята придерживались определенных принципов игры. И чтобы каждый сыграл по тайму с максимальной интенсивностью в этом матче. В общем, были и хорошие, и плохие моменты, которые должны исправлять. Но на этом этапе нет ничего удивительного, что были ошибки. Они также будут на подобных этапах, но нужно будет исправлять их и двигаться дальше.

– В первом и втором тайме, как Вы и сказали, играли разные составы, довольны ли Вы отдачей ребят в таймах?

– На фоне усталости если ты играешь, нужно включать характер свой, нельзя играть так, как хочется. Поэтому по определенным игрокам есть замечания, будем в следующем цикле обращать внимание на те моменты, которые нужно улучшать.

– Если говорить в общем, уже прошла неделя тренировочных сборов, довольны ли Вы работой команды на тренировках?

– В общем, доволен, потому что очень большой объем работы мы сейчас делаем. Все ребята работают, все мотивированы, потому что понимают, что сейчас еще будет больше ожиданий, еще серьезнее требования к команде в целом, футболистом. Первый круг мы сыграли неплохо, но не могу сказать, что супер сыграли. Да, имеем первое место в турнирной таблице, это хорошо. Но во втором круге этот результат нужно подтверждать, и это будет гораздо сложнее.