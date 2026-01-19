Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результат не важен, потому что это сборы»
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 20:16 | Обновлено 19 января 2026, 20:17
94
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результат не важен, потому что это сборы»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал результат первого матча на сборах

19 января 2026, 20:16 | Обновлено 19 января 2026, 20:17
94
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результат не важен, потому что это сборы»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

ЛНЗ провел первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл чешский клуб «Дукла». Победу своей команды прокомментировал наставник ЛНЗ Виталий Пономарев.

– Виталий Юрьевич, поздравляю Вас с первой победой в этом году! Что можете сказать о матче?

– Результат не важен, потому что это сборы, мы только первую неделю прошли сборов. Все ребята под серьезными нагрузками. Поэтому нам важно, чтобы ребята придерживались определенных принципов игры. И чтобы каждый сыграл по тайму с максимальной интенсивностью в этом матче. В общем, были и хорошие, и плохие моменты, которые должны исправлять. Но на этом этапе нет ничего удивительного, что были ошибки. Они также будут на подобных этапах, но нужно будет исправлять их и двигаться дальше.

– В первом и втором тайме, как Вы и сказали, играли разные составы, довольны ли Вы отдачей ребят в таймах?

– На фоне усталости если ты играешь, нужно включать характер свой, нельзя играть так, как хочется. Поэтому по определенным игрокам есть замечания, будем в следующем цикле обращать внимание на те моменты, которые нужно улучшать.

– Если говорить в общем, уже прошла неделя тренировочных сборов, довольны ли Вы работой команды на тренировках?

– В общем, доволен, потому что очень большой объем работы мы сейчас делаем. Все ребята работают, все мотивированы, потому что понимают, что сейчас еще будет больше ожиданий, еще серьезнее требования к команде в целом, футболистом. Первый круг мы сыграли неплохо, но не могу сказать, что супер сыграли. Да, имеем первое место в турнирной таблице, это хорошо. Но во втором круге этот результат нужно подтверждать, и это будет гораздо сложнее.

По теме:
С удалением вратаря. Полесье сыграло контрольный матч с Легией
Кривбасс в результативном спарринге проиграл лидеру чемпионата Дании
Не только Карпаты. У одного из лидеров Руха появился еще один покупатель
Дукла Прага учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Сергей Турчак Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Футбол | 19 января 2026, 19:01 0
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ
Трансферная зима 2026 года в Англии. Таблица переходов клубов АПЛ

Sport.ua собрал все трансферы английских клубов во время зимнего межсезонья в одном месте

Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Футбол | 19 января 2026, 17:35 8
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»

Форвард быстро стал ключевым игроком команды

Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Футбол | 18.01.2026, 20:46
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 19.01.2026, 06:44
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
17.01.2026, 22:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем