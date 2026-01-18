Бывший игрок Динамо стал многодетным отцом: теперь у него трое детей

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне игрок «Коритибы», Карлос де Пена сообщил в социальной сети Instagram о пополнении в семье.

16 января Карлос стал многодетным отцом – в его жизни появилась дочь по имени Тринидад Мария.

Уругвайский полузащитник вместе с женой Эли уже воспитывают сына Хуану Круса и дочь Пас Марию.

«Добро пожаловать, Тринидад Мария! 16.01.2026

Мы представляли, что ты родишься в больнице, в окружении врачей и медсестер. Но ты появилась в нашем доме, среди семьи, самым естественным образом. Это было не так, как мы планировали, но, без сомнения, невероятно. Настоящий дар Бога. С болезненными схватками и без анестезии твоя мама за считанные минуты совершила невозможное.

Спасибо, Эли, что снова подарила мне эту магию в третий раз. Спасибо, что была сильнее боли. Я тебя люблю, восхищаюсь тобой и горжусь тобой. Мы ждали тебя, малыш. Готовься быть очень счастливой и стать частью этого безумного приключения!

Моя куритибанка», – написал Карлос.

За киевский клуб Карлосы выступал с 2019 по 2022 годы, имея на счету 102 поединка за «Динамо» (19 голов и 19 ассистов). Вместе с «бело-синими» уругваец выиграл чемпионат Украины, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.