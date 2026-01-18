Кудровка расторгла контракт с опытным воспитанником Динамо

Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» и Дмитрий Коркишко договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня этого года.

Воспитанник «Динамо», поигравший в Украине также за киевский «Арсенал» ФК «Полтава», «Днепр-1», «Черноморец» и «Металлист», в предыдущем сезоне помог «Кудровке» завоевать путевку в УПЛ. В текущем чемпионате Коркишко провел 9 матчей, еще раз он сыграл в Кубке Украины (в двух случаях – с капитанской повязкой на руке).

Ранее сообщалось, что Коркишко может остаться в «Кудровке», перейдя на работу в структуре клуба. Среди альтернатив – продолжение выступлений в одной из команд Первой лиги.

Напомним, нынешней зимой клуб из Черниговской области разорвал трудовые соглашения с полузащитниками Кириллом Матвеевым и Андреем Тотовицким. Также команду покинул арендованный у «Шахтера» центрхав Иван Лосенко (продолжит карьеру в «Монреале»). Пришли защитник Ярослав Кисиль (аренда до конца сезона у ЛНЗ) и полузащитник Александр Беляев (последний клуб – «Александрия»).

«Кудровка» после 16 туров занимает 13-е место в таблице УПЛ, набрав 15 очков. В первом туре после возобновления чемпионата (базовая дата – 21 февраля) команда Василия Баранова примет «Зарю».