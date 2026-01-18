СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января

В воскресенье, 18 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл

4.52 – 4.06 – 1.83

18:30 Астон Вилла – Эвертон

1.69 – 4.12 – 5.54

19:00 Торино – Рома

4.43 – 3.46 – 2.00

21:00 Сенегал – Марокко

3.97 – 2.80 – 2.43

22:00 Реал Сосьедад – Барселона

4.83 – 4.58 – 1.70

