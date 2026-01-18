СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 18 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл
18:30 Астон Вилла – Эвертон
19:00 Торино – Рома
21:00 Сенегал – Марокко
22:00 Реал Сосьедад – Барселона
