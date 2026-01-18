Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января
Другие новости
18 января 2026, 14:04 |
42
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 января 2026, 14:04 |
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл

Ggbet 4.52 – 4.06 – 1.83

18:30 Астон Вилла – Эвертон

Ggbet 1.69 – 4.12 – 5.54

19:00 Торино – Рома

Ggbet 4.43 – 3.46 – 2.00

21:00 Сенегал – Марокко

Ggbet 3.97 – 2.80 – 2.43

22:00 Реал Сосьедад – Барселона

Ggbet 4.83 – 4.58 – 1.70

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17 января 2026, 16:13 41
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины

Драку устроили Милевский и Сергей Рыбалка

Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Футбол | 17 января 2026, 13:55 0
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона

17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии

Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Футбол | 17.01.2026, 20:23
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18.01.2026, 12:40
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг
Футбол | 18.01.2026, 12:40
Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг
Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 54
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 15
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем