Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Болонья
18.01.2026 16:00 - : -
Фиорентина
Италия
18 января 2026, 13:45
Болонья – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января в 16:00 по Киеву

Болонья – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января, свою встречу в 21 туре Серии А проведут Болонья – Фиорентина. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Болонья

Для «сине-красных» сезон начинался обнадеживающе, но сейчас шансы на топ-6 выглядят не такими высокими. Болонья восьмая в чемпионате, до зоны еврокубков всего четыре очка, но клубу сложно конкурировать на дистанции. В последнем туре команда одолела на выезде Верону со счетом 3:2, что позволило прервать серию из семи матчей без побед.

Прибавляет трудностей и тот факт, что Болонья играет еще в двух турнирах, в Кубке Италии, где в четвертьфинале будет битва против Лацио, а также в Лиге Европы, там есть хорошие шансы на плей-офф. Не смогут помочь партнерам Бернардески и Лукуми.

Фиорентина

«Фиалки» постепенно отходят от стартового провала, но пока остаются в зоне вылета, занимая 18-ю строчку, отставание от спасительного 17-го места составляет всего три очка.

В последнем туре команда была близка к победе над Миланом дома, но удержать перевес не удалось, так как пропустили в концовке – 1:1. Фиорентина проиграла всего один матч из последних пяти в Серии А, что можно считать прогрессом. Команда смогла пробиться в плей-офф Лиги конференций, турнир, который важен для клуба.

Думаю, «фиалки» смогут сохранить прописку в элите, для этого есть предпосылки. Травмы не позволят выйти на поле таким футболистам как: Лемпти, Кин и Джеко.

Личные встречи

В первом круге команды выдали зрелищную зарубу, Болонья вела в гостях со счетом 2:0, но удержать перевес не смогла, Кин сравнял счет в компенсированное время – 2:2.

Прогноз

В такой паре хозяева небольшие фавориты, на поле выйдут две опытные и мотивированные команды, им надо цепляться за очки. Очередной матч, где я жду игры на три результата, как бы банально это не звучало, но все будет зависеть от реализации. Думаю, соперники смогут создать ряд опасных моментов, предлагаю сделать здесь ставку на обмен голами за 1,77 (по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Болонья
18 января 2026 -
16:00
Фиорентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
