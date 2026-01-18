ВИДЕО. Болонья уступила Фиорентине. Это лишь третья победа фиалок в сезоне

«Болонья» потерпела домашнее поражение от «Фиорентины» в матче 21-го тура Серии А.

Поединок на стадионе «Ренато Далл'Ара» завершился со счетом 2:1 в пользу фиалок.

Команда из Флоренции решила исход встречи еще в первом тайме. Сначала на 19-й минуте Роландо Мандрагора открыл счет после передачи Альберта Гудмундссона, а под занавес тайма, на 45-й минуте, Роберто Пикколи удвоил преимущество «Фиорентины».

Хозяева сократили отставание на 88-й минуте, Джованни Фаббиан отметился точным ударом после передачи Джона Роу. Однако на большее «Болонье» времени не хватило.

Это всего лишь третья победа фиалок в сезоне, и они остаются в зоне вылета с 17 очками (18-е место). «Болонья» замыкает топ-8 (30 пунктов).

Серия А. 21-й тур, 18 января 2026 года

Болонья – Фиорентина – 1:2

Голы: Фаббиан, 88 – Мандрагора, 19, Пикколи, 45

