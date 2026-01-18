Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Болонья уступила Фиорентине. Это лишь третья победа фиалок в сезоне
18.01.2026 16:00 – FT 1 : 2
18 января 2026, 20:37 | Обновлено 18 января 2026, 20:44
ВИДЕО. Болонья уступила Фиорентине. Это лишь третья победа фиалок в сезоне

Гости забили два гола в первом тайме, на что хозяева поля ответили лишь одним

ВИДЕО. Болонья уступила Фиорентине. Это лишь третья победа фиалок в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

«Болонья» потерпела домашнее поражение от «Фиорентины» в матче 21-го тура Серии А.

Поединок на стадионе «Ренато Далл'Ара» завершился со счетом 2:1 в пользу фиалок.

Команда из Флоренции решила исход встречи еще в первом тайме. Сначала на 19-й минуте Роландо Мандрагора открыл счет после передачи Альберта Гудмундссона, а под занавес тайма, на 45-й минуте, Роберто Пикколи удвоил преимущество «Фиорентины».

Хозяева сократили отставание на 88-й минуте, Джованни Фаббиан отметился точным ударом после передачи Джона Роу. Однако на большее «Болонье» времени не хватило.

Это всего лишь третья победа фиалок в сезоне, и они остаются в зоне вылета с 17 очками (18-е место). «Болонья» замыкает топ-8 (30 пунктов).

Серия А. 21-й тур, 18 января 2026 года

Болонья – Фиорентина – 1:2

Голы: Фаббиан, 88 – Мандрагора, 19, Пикколи, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Фаббиан (Болонья), асcист Джонатан Роу.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Фиорентина).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина), асcист Альберт Гудмундссон.
Фиорентина Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу
ivankondrat96
Потроху стан справ у Фіорентині налагоджується. Радикальні методи із закриттям гравців на базі допомогли)
