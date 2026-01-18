18 января на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда уже не в первый раз играет под руководством Бордаласа. Причем первая его каденция была временем рекордного, исторического рывка этого скромного столичного проекта - из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Вернувшись, он справлялся с куда более скромными целями: не давал вылететь новым-старым подопечным в Сегунду.

Казалось в первой части нынешней темпорады, что, выстроив тогда нужный базис и наладив игру, сейчас получится побороться за возвращение в еврокубки. Но, неплохо начав, зимой клуб откровенно сдулся, вылетев из кубка (от скромного Бургоса!) и только раз взяв ничью в Примере. Даже после паузы, уже в 2026-м году, ограничились одним очком с соседом, Райо Вальекано, и проиграв в прошлом туре на этом же стадионе Реалу Сосьедад 1:2.

Валенсия

Клуб уже начинает привыкать к тому, что у него сейчас амбиции не на уровне условного Атлетико, не говоря уже о Барселоне - а что это проект с актуальным потенциалом где-то равным, в лучшем случае, нынешнему противнику. Ведь постоянно повторяется борьба за выживание, пока что, впрочем, успешная.

В отличие от прошлого сезона, пока на Месталье тренера не меняют в разгар розыгрыша - кстати, год назад именно так на родину вернулся Корберан. Он отлично справился во втором круге прошлого чемпионата и неплохо начинал нынешний, но дальше футболисты резко сдулись. В том числе начали 2026-й с 1:4 против Сельты, что ознаменовали еще и падение в зону вылета. В следующем туре, впрочем, получилось разделить очки с Эльче, закончив 1:1. Потом в кубке с Бургосом зато оформили уверенные 2:0.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках Валенсия взяла три победы при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы фаворитом, пусть и номинальным, считают хозяев. Но гости будут драться за очки - возьмем вариант с тотал больше 1,5 забитых гола (коэффициент - 1,73).