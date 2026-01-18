Атлетико с голом Серлота одолел Алавес в Ла Лиге

В воскресенье, 18 января, состоялось два матча чемпионата Испании.

«Валенсия» с поздним голом Хосе Луиса Гайя обыграла «Хетафе».

«Атлетико» благодаря голу Серлота одолел «Алавес».

Благодаря этой победе «матрасники» с 41 очком закрепились в топ-4, но обогнать «Вильярреал» не сумели. «Валенсия» же вырвалась из зоны вылета – 17-е место с 20 очками.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Хетафе – Валенсия – 0:1

Гол: Гайя, 84

Видео голов и обзор матча:

Атлетико – Алавес – 1:0

Гол: Серлот, 48

Видео голов и обзор матча:

Турнирная таблица: