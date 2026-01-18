18.01.2026 17:15 – FT 1 : 0
Испания18 января 2026, 20:12 | Обновлено 18 января 2026, 20:15
60
0
Атлетико с голом Серлота одолел Алавес в Ла Лиге
Состоялось два матча 20-го тура чемпионата Испании
В воскресенье, 18 января, состоялось два матча чемпионата Испании.
- «Валенсия» с поздним голом Хосе Луиса Гайя обыграла «Хетафе».
- «Атлетико» благодаря голу Серлота одолел «Алавес».
Благодаря этой победе «матрасники» с 41 очком закрепились в топ-4, но обогнать «Вильярреал» не сумели. «Валенсия» же вырвалась из зоны вылета – 17-е место с 20 очками.
Чемпионат Испании. 20-й тур
Хетафе – Валенсия – 0:1
Гол: Гайя, 84
Видео голов и обзор матча:
Атлетико – Алавес – 1:0
Гол: Серлот, 48
Видео голов и обзор матча:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|19
|16
|1
|2
|53 - 20
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид
|49
|2
|Реал Мадрид
|20
|15
|3
|2
|43 - 17
|24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта
|48
|3
|Вильярреал
|19
|13
|2
|4
|37 - 19
|24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе
|41
|4
|Атлетико Мадрид
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид
|41
|5
|Эспаньол
|20
|10
|4
|6
|23 - 22
|24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол
|34
|6
|Бетис
|20
|8
|8
|4
|33 - 25
|25.01.26 22:00 Алавес - Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис
|32
|7
|Сельта
|19
|7
|8
|4
|25 - 20
|25.01.26 19:30 Реал Сосьедад - Сельта12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта
|29
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|7
|3
|10
|19 - 28
|24.01.26 19:30 Севилья - Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид
|24
|9
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20 - 34
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона
|24
|10
|Эльче
|19
|5
|8
|6
|25 - 24
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона
|23
|11
|Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21 - 24
|24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна
|22
|12
|Райо Вальекано
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано
|22
|13
|Реал Сосьедад
|19
|5
|6
|8
|24 - 27
|18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад
|21
|14
|Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24 - 30
|25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче
|21
|15
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15 - 26
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол
|21
|16
|Севилья
|19
|6
|2
|11
|24 - 30
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья
|20
|17
|Валенсия
|20
|4
|8
|8
|19 - 31
|24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия
|20
|18
|Алавес
|20
|5
|4
|11
|16 - 25
|25.01.26 22:00 Алавес - Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид
|19
|19
|Леванте
|19
|3
|5
|11
|21 - 32
|23.01.26 22:00 Леванте - Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте
|14
|20
|Реал Овьедо
|20
|2
|7
|11
|11 - 31
|25.01.26 17:15 Барселона - Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо
|13
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Пабло Барриос.
