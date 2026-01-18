Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико с голом Серлота одолел Алавес в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.01.2026 17:15 – FT 1 : 0
Алавес
Испания
Атлетико с голом Серлота одолел Алавес в Ла Лиге

Состоялось два матча 20-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В воскресенье, 18 января, состоялось два матча чемпионата Испании.

  • «Валенсия» с поздним голом Хосе Луиса Гайя обыграла «Хетафе».
  • «Атлетико» благодаря голу Серлота одолел «Алавес».

Благодаря этой победе «матрасники» с 41 очком закрепились в топ-4, но обогнать «Вильярреал» не сумели. «Валенсия» же вырвалась из зоны вылета – 17-е место с 20 очками.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Хетафе – Валенсия – 0:1

Гол: Гайя, 84

Видео голов и обзор матча:

Атлетико – Алавес – 1:0

Гол: Серлот, 48

Видео голов и обзор матча:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 19 16 1 2 53 - 20 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 49
2 Реал Мадрид 20 15 3 2 43 - 17 24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта 48
3 Вильярреал 19 13 2 4 37 - 19 24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 41
4 Атлетико Мадрид 20 12 5 3 35 - 17 25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23 - 22 24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол 34
6 Бетис 20 8 8 4 33 - 25 25.01.26 22:00 Алавес - Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис 32
7 Сельта 19 7 8 4 25 - 20 25.01.26 19:30 Реал Сосьедад - Сельта12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта 29
8 Атлетик Бильбао 20 7 3 10 19 - 28 24.01.26 19:30 Севилья - Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид 24
9 Жирона 20 6 6 8 20 - 34 26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона 24
10 Эльче 19 5 8 6 25 - 24 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 23
11 Осасуна 20 6 4 10 21 - 24 24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна 22
12 Райо Вальекано 19 5 7 7 16 - 22 24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано 22
13 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24 - 27 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 21
14 Мальорка 20 5 6 9 24 - 30 25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15 - 26 26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол 21
16 Севилья 19 6 2 11 24 - 30 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 20
17 Валенсия 20 4 8 8 19 - 31 24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия 20
18 Алавес 20 5 4 11 16 - 25 25.01.26 22:00 Алавес - Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид 19
19 Леванте 19 3 5 11 21 - 32 23.01.26 22:00 Леванте - Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11 - 31 25.01.26 17:15 Барселона - Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо 13
Полная таблица

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Пабло Барриос.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
