Атлетико Мадрид

18 января на Метрополитано пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда обновляет рекорды по длительности работы одного и того же главного тренера. Хотя у Симеоне уже достаточно давно не было новых титулов. Даже после того заметного обновления состава, что было проведено летом 2024-го, так и не получилось навязать полноценную конкуренцию Барселоне и Реалу. Да и, уже в этом месяце, на Суперкубке сразу же проиграли соседу. Для амбиций остается кубок, где как раз прошли Депортиво, да Лига чемпионов.

В Примере же приходится вести гонку уже не за то, чтобы стать лидером - пока что и привычное третье место утеряно, и Вильярреал явно не настроен сбрасывать обороты. Чтобы успешно конкурировать хотя бы с ним, нужно только побеждать. А вместо этого в Ла Лиге начали 2026-й год с ничьей 1:1 против Реала Сосьедад.

Алавес

Клуб старается держаться не как борец за выживание, а как достаточно крепкий середняк. В прошлом сезоне получилось, с одной стороны, закончить на довольно комфортном, номинально, пятнадцатом месте. С другой, при вроде бы достойной сумме очков, 42, тогда всего на два опередили Леганес, что отправился в Сегунду.

Сейчас пока что удается набирать ровно по одному очку за игру, балансируя над зоной вылета (еще и в кубке на этой неделе выбили очередного противника, Райо Вальекано). Но все-таки настораживает то, что конкуренты в борьбе за выживание, особенно Жирона, прибавили. А подопечные Эдуардо Коудета на это ответили только одной ничьей при паре поражений в трех крайних турах. И то это были 1:1 с новичком-аутсайдером, Овьедо, причем дома.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках мадридский гранд взял три победы при паре поражений, а в двух крайних матчах закончилось все ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости даже за ничью зацепятся. Согласимся и поставим на Гризманна и компанию с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,93).