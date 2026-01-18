18 января украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Эльзе Жакемо (Франция, WTA 58) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10) за 3 часа и 27 минут.

Марта доигрывала встречу с травмой ноги. В 12-м гейме третьего сета при счете 5:6 (30:15) Костюк подвернула ногу и взяла медицинский тайм-аут.

На супертай-брейке Марта сходу начала уступать 1:5 и 4:7, сумела сравнять на 7:7, но, к сожалению, проиграла три последних поинта.

Костюк впервые за пять лет не сумела преодолеть стартовый раунд Australian Open.

Жакемо во втором круге поборется с Юлией Путинцевой, которая прошла Беатрис Хаддад Майю.

ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги