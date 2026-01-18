Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги
Australian Open
18 января 2026, 14:20 |
583
0

ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги

В конце третьего сета против Жакемо Марта подвернула ногу, а затем проиграла тай-брейк

18 января 2026, 14:20 |
583
0
ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 января украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Эльзе Жакемо (Франция, WTA 58) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10) за 3 часа и 27 минут.

Марта доигрывала встречу с травмой ноги. В 12-м гейме третьего сета при счете 5:6 (30:15) Костюк подвернула ногу и взяла медицинский тайм-аут.

На супертай-брейке Марта сходу начала уступать 1:5 и 4:7, сумела сравнять на 7:7, но, к сожалению, проиграла три последних поинта.

Костюк впервые за пять лет не сумела преодолеть стартовый раунд Australian Open.

Жакемо во втором круге поборется с Юлией Путинцевой, которая прошла Беатрис Хаддад Майю.

ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги

По теме:
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
фото Марта Костюк Эльза Жакемо травма травма ноги Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Бывают взлеты и падения, но главное – наслаждение моментом»
Теннис | 18 января 2026, 10:08 1
СВИТОЛИНА: «Бывают взлеты и падения, но главное – наслаждение моментом»
СВИТОЛИНА: «Бывают взлеты и падения, но главное – наслаждение моментом»

Элина дала комментарий после победы над Кристиной Букшей

Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Футбол | 17 января 2026, 13:55 0
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона

17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии

Футбол под аккомпанемент LEGO. Что Лиам Росеньор уже привнес в Челси
Футбол | 18.01.2026, 10:38
Футбол под аккомпанемент LEGO. Что Лиам Росеньор уже привнес в Челси
Футбол под аккомпанемент LEGO. Что Лиам Росеньор уже привнес в Челси
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17.01.2026, 16:26
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 2
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 10
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 42
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем