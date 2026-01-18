ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги
В конце третьего сета против Жакемо Марта подвернула ногу, а затем проиграла тай-брейк
18 января украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде украинка в трех сетах проиграла Эльзе Жакемо (Франция, WTA 58) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10) за 3 часа и 27 минут.
Марта доигрывала встречу с травмой ноги. В 12-м гейме третьего сета при счете 5:6 (30:15) Костюк подвернула ногу и взяла медицинский тайм-аут.
На супертай-брейке Марта сходу начала уступать 1:5 и 4:7, сумела сравнять на 7:7, но, к сожалению, проиграла три последних поинта.
Костюк впервые за пять лет не сумела преодолеть стартовый раунд Australian Open.
Жакемо во втором круге поборется с Юлией Путинцевой, которая прошла Беатрис Хаддад Майю.
ФОТО. Костюк доигрывала безумный матч на Australian Open с травмой ноги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина дала комментарий после победы над Кристиной Букшей
17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии