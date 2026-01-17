Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Испания
17 января 2026, 21:26 | Обновлено 17 января 2026, 21:56
Тренер – об усилении каталонского клуба

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об усилении клуба на зимнем трансферном рынке.

«Спортивное руководство клуба четко понимает, что нам нужны новые игроки. У нас много травмированных, некоторые из них – серьезно травмированы. Нам нужно усиление в центре поля. Мы ожидали перехода Эчеверри из «Манчестер Сити», но этого не произошло», – сказал Мичел.

С «Жироной» в последнее время связывали хавбека киевского «Динамо» Николая Шапаренко.

Ранее главный тренер каталонской «Жироны» Мичел объявил трансферные планы своей команды на зимнее трансферное окно.

Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
ViAn
Ечеверрі вже майже у Жироні. Він вчора був на стадіоні. І саме після матчу Мічел говорив ці слова Мундо Депортіво. На вчора Ечеверрі ще не був підписаний через те, що йому треба пройти медичне обстеження.
