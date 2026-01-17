МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Тренер – об усилении каталонского клуба
Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об усилении клуба на зимнем трансферном рынке.
«Спортивное руководство клуба четко понимает, что нам нужны новые игроки. У нас много травмированных, некоторые из них – серьезно травмированы. Нам нужно усиление в центре поля. Мы ожидали перехода Эчеверри из «Манчестер Сити», но этого не произошло», – сказал Мичел.
С «Жироной» в последнее время связывали хавбека киевского «Динамо» Николая Шапаренко.
Ранее главный тренер каталонской «Жироны» Мичел объявил трансферные планы своей команды на зимнее трансферное окно.
