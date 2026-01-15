Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ждать Шапаренко? Тренер Жироны объявил трансферные планы на зиму
Испания
15 января 2026, 23:10 |
Ждать Шапаренко? Тренер Жироны объявил трансферные планы на зиму

Мичел хочет подписать двух полузащитников

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел объявил трансферные планы своей команды на зимнее трансферное окно:

«Мы ждем ухода Ливаковича, поэтому нам нужно подписать вратаря. Нам также нужны два полузащитника, чтобы заменить Солиса. Вот и все. Была возможность подключить еще одного защитника, кого-то, кто мог бы играть на позициях центрального и левого защитника, но трансферный рынок в это время года непростой.

У нас есть Клаудио Эчеверри на атакующих позициях, и мы надеемся, что он будет доступен в ближайшем матче. Это, более или менее, позиции, которые нам нужно заполнить. Конкуренция не диктует различные ситуации, которые существуют у нас как клуба, чтобы продолжать расти. Мы хотим игроков, которые являются либо постоянными подписаниями, либо теми, кто даст нам толчок в качестве и позволит нам развиваться в течение этих шести месяцев».

Интересно, что ранее сообщалось об интересе «Жироны» к украинскому полузащитнику киевского «Динамо» Николаю Шапаренко.

По теме:
Стало известно, куда может перейти Гуцуляк после отстранения от Полесья
«Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Динамо Киев трансферы Жирона Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: AS
