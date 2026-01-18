Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вляпалась в историю. Впервые на AO у женщин сыгран матч с 3 тай-брейками
Australian Open
18 января 2026, 14:40 |
538
2

Вляпалась в историю. Впервые на AO у женщин сыгран матч с 3 тай-брейками

К сожалению, Костюк не сумела переиграть Эльзу Жакемо на старте мейджора в Мельбурне

18 января 2026, 14:40 |
538
2 Comments
Вляпалась в историю. Впервые на AO у женщин сыгран матч с 3 тай-брейками
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Матч украинской теннисистки Марты Костюк на Открытом чемпионате Австралии 2026 вошел в историю.

В первом раунде украинка на трех тай-брейках проиграла Эльзе Жакемо со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Впервые в Открытой эре в поединке Australian Open в женском одиночном разряде было сыграно три тай-брейка.

Марта доигрывала встречу с травмой ноги. Костюк впервые за пять лет не сумела преодолеть стартовый раунд на мейджоре в Мельбурне.

Жакемо в 1/32 финала поборется с Юлией Путинцевой.

По теме:
КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Марта Костюк Эльза Жакемо Australian Open 2026 рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Теннис | 18 января 2026, 08:27 10
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open

Элина успешно стартовала на Australian Open-2026

Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Футбол | 17 января 2026, 13:55 0
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона

17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии

32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Теннис | 18.01.2026, 05:05
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18.01.2026, 04:02
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Стюард #11
Скільки ще однакових новин напостите? 
Ответить
0
introvert
Ну так, черговий гіркий досвід розтриньканих шансів і подарованих матчів. За цим показником Марта мабуть безумовний лідер туру, але навряд чи це "лідерство" їй до душі. 
Ответить
0
Популярные новости
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 15
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем