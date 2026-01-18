Вляпалась в историю. Впервые на AO у женщин сыгран матч с 3 тай-брейками
К сожалению, Костюк не сумела переиграть Эльзу Жакемо на старте мейджора в Мельбурне
Матч украинской теннисистки Марты Костюк на Открытом чемпионате Австралии 2026 вошел в историю.
В первом раунде украинка на трех тай-брейках проиграла Эльзе Жакемо со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10).
Впервые в Открытой эре в поединке Australian Open в женском одиночном разряде было сыграно три тай-брейка.
Марта доигрывала встречу с травмой ноги. Костюк впервые за пять лет не сумела преодолеть стартовый раунд на мейджоре в Мельбурне.
Жакемо в 1/32 финала поборется с Юлией Путинцевой.
