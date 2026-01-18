Буллит в медиалиге. Панькив травмировал Алиева и отправил его в больницу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 января 2026, 01:12 | Обновлено 18 января 2026, 01:30
Александр Алиев перенес операцию на травмированной руке

UA Steel

Экс-игрок Динамо Александр Алиев получил травму во время матча зимнего турнира медиалиги и был госпитализирован в больницу во Львове.

Выступая за клуб IGNIS, Алиев получил повреждение, когда выполнял буллит в ворота Юрия Панькива, голкипера RUH Media Team (3:2).

Алиев из больницы рассказал в соцсетях: «Привезли. Это за мной (кресло колесное). Привезли мне карету. Все, я погнал в операционную. Так что... Скоро выйду на связь. Всех обнял, поднял и приподнял. Но мы сегодня выиграли 3:2. Моя карета – вот она».

В следующем посте Александр лежа рассказал, что ему сделали операцию на травмированной руке: «Ну что все мне сделали, положили, вот. Так что жив-здоров после наркоза. Все будет Ok. Вечер впереди, как говорится. Всех – с победой и не с победой. Обнял, поднял и приподнял. Но я пока еще лежу, не приподнялся».

Однако уже вечером Алиев был замечен с травмированной рукой в ​​ночном ресторане вблизи известного Emily Resort.

