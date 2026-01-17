ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен

Экс-футболисты Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались после матча футбольной медиалиги.

После игры команд Ruh Media Team и IGNIS (2:3) между Рыбалкой и Милевским разгорелся конфликт, который в итоге перерос в драку прямо на поле.

Милевский выступает за IGNIS, а Рыбалка возглавляет медиакоманду Руха. Эмоции вышли из-под контроля в концовке игры, и видео стычки попало в соцсети.

После окончания матча футболисты уладили недоразумение. В соцсетях медиалиги UA Steel появилось фото, на котором Милевскмй и Рыбалка жмут друг другу руки.

ВИДЕО. Как после матча Медиалиги подрались Рыбалка и Милевский

ФОТО. Милевский и Рыбалка пожали друг другу руки