  4. ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
17 января 2026, 16:53 | Обновлено 17 января 2026, 17:00
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен

Стычка произошла после матча команд Ruh Media Team и IGNIS

Instagram. Сергей Рыбалка и Артем Милевский

Экс-футболисты Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались после матча футбольной медиалиги.

После игры команд Ruh Media Team и IGNIS (2:3) между Рыбалкой и Милевским разгорелся конфликт, который в итоге перерос в драку прямо на поле.

Милевский выступает за IGNIS, а Рыбалка возглавляет медиакоманду Руха. Эмоции вышли из-под контроля в концовке игры, и видео стычки попало в соцсети.

После окончания матча футболисты уладили недоразумение. В соцсетях медиалиги UA Steel появилось фото, на котором Милевскмй и Рыбалка жмут друг другу руки.

ВИДЕО. Как после матча Медиалиги подрались Рыбалка и Милевский

ФОТО. Милевский и Рыбалка пожали друг другу руки

Николай Степанов Источник: Instagram
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Перець
Рибалка переміг 2-1
Ответить
0
shoko
Цю не медіаліга нічого спільного з футболом не має..один негатив звдти йде..як не обматюкали когось то побили..
Ответить
0
zelc006
Рибала у Тайсона брав уроки, мабуть...
Ответить
0
DaVinci
А Рибалка кріпкий)
Щигиляв нормально)
Ответить
0
inspekcha85
Понять и простить...только так
Ответить
0
