ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен

Стычка произошла после матча команд Ruh Media Team и IGNIS
Экс-футболисты Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка и Артем Милевский подрались после матча футбольной медиалиги.
После игры команд Ruh Media Team и IGNIS (2:3) между Рыбалкой и Милевским разгорелся конфликт, который в итоге перерос в драку прямо на поле.
Милевский выступает за IGNIS, а Рыбалка возглавляет медиакоманду Руха. Эмоции вышли из-под контроля в концовке игры, и видео стычки попало в соцсети.
После окончания матча футболисты уладили недоразумение. В соцсетях медиалиги UA Steel появилось фото, на котором Милевскмй и Рыбалка жмут друг другу руки.
