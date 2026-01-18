Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я долго молчал». Тренер клуба АПЛ публично набросился на руководство
Англия
18 января 2026, 14:40 |
778
0

«Я долго молчал». Тренер клуба АПЛ публично набросился на руководство

Оливер Гласнер подверг критике боссов Кристал Пэлас

18 января 2026, 14:40 |
778
0
«Я долго молчал». Тренер клуба АПЛ публично набросился на руководство
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от «Сандерленда» (1:2) в матче 22-го тура АПЛ:

«Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Хуже всего то, что нашего капитана, Марка Гехи, продали за день до матча. Я долго молчал, но... В этом сезоне нам дважды разбили сердце, оба раза за день до матча, продав летом Эзе, а сейчас Гехи.

«Кристал Пэлас» может закончить сезон так, как есть – с Оливером Гласнером или с другим тренером, я не знаю. Мне все равно».

Ранее Оливер Гласнер уже объявил, что покинет «Кристал Пэлас» после завершения сезона.

По теме:
Ноттингем – Арсенал – 0:0. Неожиданный итог на Сити Граунд. Видеообзор
Ливерпуль – Бернли – 1:1. Собослаи промазал, мяч Вирца. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Лондонское дерби с забитым на 90+3. Видео голов
Кристал Пэлас Оливер Гласнер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сандерленд
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парма – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18 января 2026, 13:14 0
Парма – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января и начнется в 13:30 по Киеву

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 10:13 16
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Теннис | 18.01.2026, 08:41
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем