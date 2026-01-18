«Я долго молчал». Тренер клуба АПЛ публично набросился на руководство
Оливер Гласнер подверг критике боссов Кристал Пэлас
Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от «Сандерленда» (1:2) в матче 22-го тура АПЛ:
«Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Хуже всего то, что нашего капитана, Марка Гехи, продали за день до матча. Я долго молчал, но... В этом сезоне нам дважды разбили сердце, оба раза за день до матча, продав летом Эзе, а сейчас Гехи.
«Кристал Пэлас» может закончить сезон так, как есть – с Оливером Гласнером или с другим тренером, я не знаю. Мне все равно».
Ранее Оливер Гласнер уже объявил, что покинет «Кристал Пэлас» после завершения сезона.
