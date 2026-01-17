Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17 января 2026, 14:40
2

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение

Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может стать игроком лондонского «Челси», сообщает elnacional.cat.

Гранд английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 26-летнего вратаря «сливочных» летом и готов гарантировать ему место в стартовом составе. Также «Челси» предлагает украинцу значительно большую зарплату, чем он получает в «Реале».

Сам Лунин уже принял решение – летом он хочет сменить клубную прописку, ведь не удовлетворен своей ролью запасного в Мадриде. Отмечается, что его привлекает вариант с переходом в «Челси».

Ранее легендарный вратарь Сантьяго Каньисарес обвинил Лунина в провале «Реала» в Кубке Испании.

По теме:
«Пусть земля ему будет пухом». Реал выступил с важным заявлением
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан
Романо подтвердил. Сикан присоединится к самому титулованному клубу Бельгии
Андрей Лунин Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
MrStepanovM .
хіба сьогодні 1 квітня?
Play Games
😆😆👍🫣 після його ляпів двох його більше ніхто не захоче! Ніякий топ клуб! Тому що він показав що він не топ воротар!  Топ воротарі таке не пропускають! А це в нього вже фішка його. Стояти - не рухатися і розводити руками типу неберузмйся був. То тільки куртуа за всіма мʼячами скаче і т.д. Лунін показав що він не топ - і топ клуб його не підпише вже.  З ним все ясно. Він вибрав син цю в руках… золоту клітку. Та й усе. 
