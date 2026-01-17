Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может стать игроком лондонского «Челси», сообщает elnacional.cat.
Гранд английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 26-летнего вратаря «сливочных» летом и готов гарантировать ему место в стартовом составе. Также «Челси» предлагает украинцу значительно большую зарплату, чем он получает в «Реале».
Сам Лунин уже принял решение – летом он хочет сменить клубную прописку, ведь не удовлетворен своей ролью запасного в Мадриде. Отмечается, что его привлекает вариант с переходом в «Челси».
Ранее легендарный вратарь Сантьяго Каньисарес обвинил Лунина в провале «Реала» в Кубке Испании.
