Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может стать игроком лондонского «Челси», сообщает elnacional.cat.

Гранд английской Премьер-лиги заинтересован в подписании 26-летнего вратаря «сливочных» летом и готов гарантировать ему место в стартовом составе. Также «Челси» предлагает украинцу значительно большую зарплату, чем он получает в «Реале».

Сам Лунин уже принял решение – летом он хочет сменить клубную прописку, ведь не удовлетворен своей ролью запасного в Мадриде. Отмечается, что его привлекает вариант с переходом в «Челси».

Ранее легендарный вратарь Сантьяго Каньисарес обвинил Лунина в провале «Реала» в Кубке Испании.