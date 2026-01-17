ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь

Жена полузащитника «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – поделилась новым видео в своих Instagram-сторис, которое сразу привлекло внимание подписчиков.

В ролике Елизавета предстала в стильном образе с акцентом на женственную фигуру и утонченную красоту.

Выбранный лук эффектно подчеркнул формы, в частности грудь, что не осталось незамеченным аудиторией.

Видео быстро вызвало активную реакцию в соцсетях: пользователи засыпали сторис комплиментами, отмечая привлекательную внешность, уверенность и безупречный стиль жены футболиста «Колоса».