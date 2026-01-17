Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь
Другие новости
17 января 2026, 22:42 |
1476
2

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь

Елизавета Третьякова раздала красоты

17 января 2026, 22:42 |
1476
2 Comments
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена полузащитника «Колоса» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова – поделилась новым видео в своих Instagram-сторис, которое сразу привлекло внимание подписчиков.

В ролике Елизавета предстала в стильном образе с акцентом на женственную фигуру и утонченную красоту.

Выбранный лук эффектно подчеркнул формы, в частности грудь, что не осталось незамеченным аудиторией.

Видео быстро вызвало активную реакцию в соцсетях: пользователи засыпали сторис комплиментами, отмечая привлекательную внешность, уверенность и безупречный стиль жены футболиста «Колоса».

По теме:
ФОТО. Роналду и Джорджина неожиданно продали свой дом
ФОТО. «Свободна». Дарья Касаткина получила австралийское гражданство
Тренер дисквалифицирован на 12 лет за непристойные сообщения игрокам
видео видео-реклама Елизавета Третьякова Максим Третьяков Колос Ковалевка lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17 января 2026, 08:20 0
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом

Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing

Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17 января 2026, 00:03 58
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии

Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Футбол | 17.01.2026, 21:44
Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Футбол | 17.01.2026, 16:53
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
По названиям подобных "постов" сразу можно догадаться об имени автора. Интересно, сколько Лапченко платят за его "контент"?
Ответить
+3
McLay
Може рокішні ґемби.
Ответить
0
Популярные новости
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 1
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем