ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь
Елизавета Третьякова раздала красоты
Жена полузащитника «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – поделилась новым видео в своих Instagram-сторис, которое сразу привлекло внимание подписчиков.
В ролике Елизавета предстала в стильном образе с акцентом на женственную фигуру и утонченную красоту.
Выбранный лук эффектно подчеркнул формы, в частности грудь, что не осталось незамеченным аудиторией.
Видео быстро вызвало активную реакцию в соцсетях: пользователи засыпали сторис комплиментами, отмечая привлекательную внешность, уверенность и безупречный стиль жены футболиста «Колоса».
