Полтава определится с новичками после спарринга 31 января
После этого команда отправится на сбор
Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ «Полтава» определится с пополнением, скорее всего, 31 января после спарринга со второлиговым «Тростянцем». Сейчас все потенциальные новички сосредоточены на тренировочном процессе, который проходит в игровом зале ПЗМС.
По имеющейся информации, «горожане» 6 февраля проведут второй контрольный матч с перволиговым «Ингульцем» и отправятся на заключительный этап подготовки к чемпионату на Закарпатье.
Ожидается, что к отъезду вернутся в строй после травм ведущие игроки Дмитрий Щербак и Николай Бужин.
Пока что футболисты «Полтавы» замыкают турнирную таблицу в Премьер-лиге, набрав девять очков.
Ранее сообщалось, что экс-защитник «Колоса» находится на просмотре в Полтаве.
