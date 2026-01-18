Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 12:35 | Обновлено 18 января 2026, 13:19
Полтава определится с новичками после спарринга 31 января

После этого команда отправится на сбор

Полтава определится с новичками после спарринга 31 января
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер УПЛ «Полтава» определится с пополнением, скорее всего, 31 января после спарринга со второлиговым «Тростянцем». Сейчас все потенциальные новички сосредоточены на тренировочном процессе, который проходит в игровом зале ПЗМС.

По имеющейся информации, «горожане» 6 февраля проведут второй контрольный матч с перволиговым «Ингульцем» и отправятся на заключительный этап подготовки к чемпионату на Закарпатье.

Ожидается, что к отъезду вернутся в строй после травм ведущие игроки Дмитрий Щербак и Николай Бужин.

Пока что футболисты «Полтавы» замыкают турнирную таблицу в Премьер-лиге, набрав девять очков.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Колоса» находится на просмотре в Полтаве.

инсайд трансферы трансферы УПЛ Полтава
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
