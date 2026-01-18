Карпаты сделали предложение по мексиканскому хавбеку Дефенсор Спортинг

Львовские «Карпаты» отправили официальное предложение уругвайскому «Дефенсор Спортинг» по 20-летнему атакующему полузащитнику Хавьеру Бискайзаку.

Журналист Родри Васкес информирует, что «львы» хотят арендовать мексиканского игрока на полгода с обязательством выкупа при достижении определенных условий.

Если опция выкупа будет реализована, Бискайзаку получит в «Карпатах» полноценный контракт на три года.

Оценочная стоимость Бискайзаку на Transfermarkt составляет 1 миллион евро. В составе «Дефенсор Спортинг» этот хавбек провел 47 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами.

Также на счету Бискайзаку 6 матчей и 2 гола за сборную Мексики U-20, с которой он в 2024 году выиграл молодежный чемпионат КОНКАКАФ.