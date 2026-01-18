Испания18 января 2026, 00:49 | Обновлено 18 января 2026, 00:50
129
0
ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу
Фанаты проявили недовольство последними выступлениями
18 января 2026, 00:49 | Обновлено 18 января 2026, 00:50
129
0
Футболисты мадридского «Реала» вышли на разминку перед матчем 20-го тура Ла Лиги под оглушительный свист болельщиков.
Мадридские фанаты на «Бернабеу» решили устроить «теплый» прием своей команде после позорного вылета из Кубка Испании.
Болельщики встречали футболистов не аплодисментами, а свистом и гулом, демонстрируя недовольство результатами.
Несмотря на такое поведение родных трибун, «Реал» уверенно обыграл «Леванте» со счетом 2:0.
ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2026, 00:29 1
Матч против Риу Аве завершился со счетом 2:0
Футбол | 17 января 2026, 21:18 7
Футболист рассматривает возможность стать тренером
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Футбол | 17.01.2026, 05:02
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 09:21 14
17.01.2026, 16:26 20
17.01.2026, 16:13 40
17.01.2026, 09:42
16.01.2026, 16:15 6
16.01.2026, 08:52 6
16.01.2026, 14:38 7
Биатлон