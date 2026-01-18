ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу

Футболисты мадридского «Реала» вышли на разминку перед матчем 20-го тура Ла Лиги под оглушительный свист болельщиков.

Мадридские фанаты на «Бернабеу» решили устроить «теплый» прием своей команде после позорного вылета из Кубка Испании.

Болельщики встречали футболистов не аплодисментами, а свистом и гулом, демонстрируя недовольство результатами.

Несмотря на такое поведение родных трибун, «Реал» уверенно обыграл «Леванте» со счетом 2:0.

