Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу
Испания
18 января 2026, 00:49 | Обновлено 18 января 2026, 00:50
129
0

ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу

Фанаты проявили недовольство последними выступлениями

18 января 2026, 00:49 | Обновлено 18 января 2026, 00:50
129
0
ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты мадридского «Реала» вышли на разминку перед матчем 20-го тура Ла Лиги под оглушительный свист болельщиков.

Мадридские фанаты на «Бернабеу» решили устроить «теплый» прием своей команде после позорного вылета из Кубка Испании.

Болельщики встречали футболистов не аплодисментами, а свистом и гулом, демонстрируя недовольство результатами.

Несмотря на такое поведение родных трибун, «Реал» уверенно обыграл «Леванте» со счетом 2:0.

ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу

По теме:
С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал
Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Альваро АРБЕЛОА: «Мы должны его благодарить»
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Леванте Реал - Леванте видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Футбол | 18 января 2026, 00:29 1
Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате

Матч против Риу Аве завершился со счетом 2:0

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 17 января 2026, 21:18 7
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Футбол | 17.01.2026, 05:02
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем