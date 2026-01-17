Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера

Реал в матче чемпионата Испании не без проблем обыграл Леванте со счетом 2:0, а победный мяч во втором тайме забил форвард Килиан Мбаппе, который вернулся после травмы и вышел в основе.

Для игрока это 50-й гол в 53-м матче чемпионата Испании.

Это первая победа для нового тренера мадридцев Альваро Арбелоа, который начал с поражения в Кубке Испании.

Реал набрал 48 очков и на один пункт отстает от лидера Барселоны, у которой игра в запасе против Реала Сосьедад.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Реал – Леванте 2:0

Голы: Мбаппе, 58 (с пен), Асенсио, 65

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсио (Алаба, 90), Хейсен (Себальос, 61), Каррерас, Тчуамени, Камавинга (Гюлер, 46), Беллингем, Гонсало Гарсия (Мастантуано, 46), Винисиус, Мбаппе

Леванте: Райан, Тольян, де ла Фуэнте, Маттурро, Санчес, Мартинес, Венседор (Уго, 66), Тунде, Альварес (Кортес, 83), Ромеро, Эйонг (Фосада, 66)