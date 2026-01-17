Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.01.2026 15:00 – FT 2 : 0
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 января 2026, 17:05 | Обновлено 17 января 2026, 17:14
1052
2

Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера

Обыграли Леванте на своем поле

17 января 2026, 17:05 | Обновлено 17 января 2026, 17:14
1052
2 Comments
Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Реал в матче чемпионата Испании не без проблем обыграл Леванте со счетом 2:0, а победный мяч во втором тайме забил форвард Килиан Мбаппе, который вернулся после травмы и вышел в основе.

Для игрока это 50-й гол в 53-м матче чемпионата Испании.

Это первая победа для нового тренера мадридцев Альваро Арбелоа, который начал с поражения в Кубке Испании.

Реал набрал 48 очков и на один пункт отстает от лидера Барселоны, у которой игра в запасе против Реала Сосьедад.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Реал – Леванте 2:0
Голы: Мбаппе, 58 (с пен), Асенсио, 65

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсио (Алаба, 90), Хейсен (Себальос, 61), Каррерас, Тчуамени, Камавинга (Гюлер, 46), Беллингем, Гонсало Гарсия (Мастантуано, 46), Винисиус, Мбаппе

Леванте: Райан, Тольян, де ла Фуэнте, Маттурро, Санчес, Мартинес, Венседор (Уго, 66), Тунде, Альварес (Кортес, 83), Ромеро, Эйонг (Фосада, 66)

По теме:
Осасуна – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид Леванте Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Футбол | 17 января 2026, 02:22 2
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников
Конгресс УЕФА и жеребьевка Лиги наций: сборная Украины узнает соперников

Жеребьевка пройдет 12 февраля

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17 января 2026, 16:13 8
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины

Драку устроили Милевский и Сергей Рыбалка

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17.01.2026, 16:55
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17.01.2026, 05:14
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
з такими "зірками" і Арбелоа не надовго затримається в Реалі
Ответить
+1
spurt.ua.pidaru
Лунтіка навіть в запас не взяли 
Ответить
0
Популярные новости
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем