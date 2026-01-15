Реал Мадрид

17.01.2026 15:00 - : -
Реал – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января матч 20-го тура Ла Лиги
17 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Леванте».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
