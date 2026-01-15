Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Леванте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.01.2026 15:00 - : -
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 января 2026, 20:38
74
0

Смотрите 17 января матч 20-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

17 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Леванте».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Леванте Леванте
