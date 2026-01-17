Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
17.01.2026 15:00 - : -
Леванте
Испания
17 января 2026, 11:47 | Обновлено 17 января 2026, 11:48
Реал Мадрид – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 января и начнется в 15:00 по Киеву

Реал Мадрид – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда менее чем за год дважды менял наставника. Сначала, в мае, ушли Анчелотти - обставили все красиво, как то, что опытного специалиста отпустили тренировать сборную Бразилии, куда его давно звали. Но фактически это было реакцией на то, что после обилия трофеев в предыдущее время было проиграно Арсеналу в Лиге чемпионов при неудачах с Барселоной на внутренней.

Хаби Алонсо сразу начал с неудачи, на летнем клубном чемпионате мира. Но роковыми для него стали новые неудачи с каталонцами: от них отстали в Примере и, наконец, проиграли 2:3 в Суперкубке. Вот только без бывшего полузащитника, под руководством Арбелоа, отрицательный счет повторился в кубке, со скромным Альбасете. Причем в воротах при этом стоял Лунин!

Леванте

Клуб уже бывал в Примере и даже пробивался в еврокубки - впрочем, тот опыт был хотя и успешным, но разовым. Зато в Сегунду скатывались часто, и в последний раз там застряли. Вернуть оттуда получилось только в прошлом сезоне. Но все равно изначально все выглядело, что в Ла Лигу подняться только на год, насколько слабо показывал себя новичок в 2025-м году.

Но сейчас появляется надежда, что зимнюю паузу футболисты посвятили не праздникам, а активной работы над ошибками. Как минимум, пока что в январе аутсайдер не может не нравиться. Сначала они разгромили 3-0 Севилью, а потом поставили подножку и претенденту на выход на еврокубки, Эспаньолу, закончив с ним 1:1. Впрочем, пока что все равно остаются футболисты в зоне вылета, просто переместившись на одну ступеньку, став девятнадцатой.

Статистика личных встреч

У Леванте был отрезок, когда он взял две победы при одном поражении в четырех очных поединках. Но оба крайних матча выиграл мадридский гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы хозяев в результативном поединке. Ставим тут лучше на оба забьют (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
17 января 2026 -
15:00
Леванте
Обе забьют 1.86
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
