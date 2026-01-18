Виктор СКРИПНИК: «Задача сейчас – не терять людей»

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после старта луганцев на учебно-тренировочных сборах в Турции.

- Учитывая, что это был первый матч в этом году, то могли ожидать худшего. Практически каждый сыграл по 45 минут. Да, проиграли, но во время сборов, во время серьезных нагрузок смотрим сначала на движение, на желание. Уверен – свое подберем.

Задача сейчас – не терять людей, потому что некоторые заболели, некоторые игроки травмированы. В целом – команда хорошо работает.

– Какой план на первый сбор?

– Надо набрать форму. Все будут играть одинаковое количество времени. Второй сбор – это уже будет наигрывание основного состава, тех идей и принципов, которые хотим видеть. Команда все знает, все понимает. Работаем дальше, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.