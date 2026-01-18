Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Задача сейчас – не терять людей»
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 11:49 |
146
0

Виктор СКРИПНИК: «Задача сейчас – не терять людей»

Заря начала учебно-тренировочные сборы в Турции

18 января 2026, 11:49 |
146
0
Виктор СКРИПНИК: «Задача сейчас – не терять людей»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после старта луганцев на учебно-тренировочных сборах в Турции.

- Учитывая, что это был первый матч в этом году, то могли ожидать худшего. Практически каждый сыграл по 45 минут. Да, проиграли, но во время сборов, во время серьезных нагрузок смотрим сначала на движение, на желание. Уверен – свое подберем.

Задача сейчас – не терять людей, потому что некоторые заболели, некоторые игроки травмированы. В целом – команда хорошо работает.

Какой план на первый сбор?

– Надо набрать форму. Все будут играть одинаковое количество времени. Второй сбор – это уже будет наигрывание основного состава, тех идей и принципов, которые хотим видеть. Команда все знает, все понимает. Работаем дальше, – сказал Скрипник.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Товарищеские матчи, 17 января. Спарринги ЛНЗ, Зари, Вереса и Эпицентра
Первое решение Ковальца. Металлург Запорожья попрощался с голкипером
Кудровка расторгла контракт с опытным воспитанником Динамо
Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Футбол | 17 января 2026, 13:55 0
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона

17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии

Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Футбол | 17 января 2026, 20:23 0
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки

Суперорлы выиграли футбольную лотерею, и Мохамед Салах остался без наград

Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17.01.2026, 10:29
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18.01.2026, 04:02
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
Футбол | 18.01.2026, 04:24
У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 1
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 10
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем