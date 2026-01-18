Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парма – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Парма
18.01.2026 13:30 – 27 0 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 января 2026, 13:14 | Обновлено 18 января 2026, 13:15
123
0

Парма – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 января и начнется в 13:30 по Киеву

18 января 2026, 13:14 | Обновлено 18 января 2026, 13:15
123
0
Парма – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января на Эннио Тардини пройдет матч 21-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Дженоа. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Парма

Команда считается историческим грандом итальянского футбола. Но потом она докатилась до банкротства. А, вернувшись в высший дивизион, и вроде бы закрепившись там, потом обидно откатились в Серию В. И далеко не с первой попытки, в 2024-м году, под руководством Пеккьи получилось вернуться - даже для него это был второй сезон во главе проекта. Правда, его чуть менее года назад, досрочно, снимали - но в итоге, с 36 очками, его уже бывшие подопечные удержались в Серии - закончили тогда шестнадцатыми.

Летом новым полноценным наставником выбрали Карлоса Куэсту Гарсию. Причем он впервые начал работать именно главным тренером. Сначала это выглядело промахом, но постепенно, к зиме, вышло набрать вполне достойные обороты - как минимум, о риске вылететь уже не разговаривают. В крайних турах было добыто победу над Лечче и удержано нулевую ничью с Наполи.

Дженоа

Клуб провернул в первой части нынешнего сезона тот же кадровый фокус, что помог спасти предыдущей. Снова показали, что тут не особенно ценят старые заслуги, если они ставят под угрозу затягивание кризиса. Расставшись в 2024-м с Джилардино ради ставки на Виейра, осенью, не особенно долго колеблясь, попрощались и с французом.

Сначала казалось, что такая рокировка дала только временный эффект. И после положительного импульса команда из Генуи начала проседать и при Де Росси - было даже три поражения кряду, после чего ограничились ничьей с Пизой. Но потом разделили очки и с Миланом, а Кальяри разгромили 3:0, и первый гол был оформлен с очередного ассиста Малиновского.

Статистика личных встреч

Дженоа выиграл половину из шести последних матчей при всего одном поражении. Но в октябре клубы оформили нулевую ничью в Генуе.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают поединок как битву с практически равными шансами. Ставим на то, что в итоге тут оформят тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Парма
18 января 2026 -
13:30
Дженоа
Тотал больше 2.0 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа Парма Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Теннис | 18 января 2026, 08:27 10
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open

Элина успешно стартовала на Australian Open-2026

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 08:46 8
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой

Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Полтава определится с новичками после спарринга 31 января
Футбол | 18.01.2026, 12:35
Полтава определится с новичками после спарринга 31 января
Полтава определится с новичками после спарринга 31 января
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 15
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 54
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 1
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем