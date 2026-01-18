18 января на Эннио Тардини пройдет матч 21-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Дженоа. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Парма

Команда считается историческим грандом итальянского футбола. Но потом она докатилась до банкротства. А, вернувшись в высший дивизион, и вроде бы закрепившись там, потом обидно откатились в Серию В. И далеко не с первой попытки, в 2024-м году, под руководством Пеккьи получилось вернуться - даже для него это был второй сезон во главе проекта. Правда, его чуть менее года назад, досрочно, снимали - но в итоге, с 36 очками, его уже бывшие подопечные удержались в Серии - закончили тогда шестнадцатыми.

Летом новым полноценным наставником выбрали Карлоса Куэсту Гарсию. Причем он впервые начал работать именно главным тренером. Сначала это выглядело промахом, но постепенно, к зиме, вышло набрать вполне достойные обороты - как минимум, о риске вылететь уже не разговаривают. В крайних турах было добыто победу над Лечче и удержано нулевую ничью с Наполи.

Дженоа

Клуб провернул в первой части нынешнего сезона тот же кадровый фокус, что помог спасти предыдущей. Снова показали, что тут не особенно ценят старые заслуги, если они ставят под угрозу затягивание кризиса. Расставшись в 2024-м с Джилардино ради ставки на Виейра, осенью, не особенно долго колеблясь, попрощались и с французом.

Сначала казалось, что такая рокировка дала только временный эффект. И после положительного импульса команда из Генуи начала проседать и при Де Росси - было даже три поражения кряду, после чего ограничились ничьей с Пизой. Но потом разделили очки и с Миланом, а Кальяри разгромили 3:0, и первый гол был оформлен с очередного ассиста Малиновского.

Статистика личных встреч

Дженоа выиграл половину из шести последних матчей при всего одном поражении. Но в октябре клубы оформили нулевую ничью в Генуе.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают поединок как битву с практически равными шансами. Ставим на то, что в итоге тут оформят тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,87).