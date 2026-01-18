Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Парма – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Парма
18.01.2026 13:30 – 26 0 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 января 2026, 13:30 | Обновлено 18 января 2026, 13:31
38
0

Парма – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 13:30 поединок Серии А

18 января 2026, 13:30 | Обновлено 18 января 2026, 13:31
38
0
Парма – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Парма» и «Дженоа».

Игра пройдет в Парме на стадионе «Стадио Эннио Тардини».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Парма – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Парма – Дженоа
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
