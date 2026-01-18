Италия18 января 2026, 13:30 | Обновлено 18 января 2026, 13:31
Парма – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 13:30 поединок Серии А
В субботу, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Парма» и «Дженоа».
Игра пройдет в Парме на стадионе «Стадио Эннио Тардини».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Парма – ДженоаСмотреть трансляцию
