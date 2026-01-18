Италия18 января 2026, 15:27 | Обновлено 18 января 2026, 16:21
73 минуты Малиновского. Дженоа сыграл в нулевую ничью с Пармой
Руслан, как и другие футболисты, результативными действиями не отличился
В воскресенье, 18 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пармой» и «Дженоа».
Игра прошла на стадионе «Стадио Эннио Тардини» в Парме и завершилась ничейным счетом 0:0.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 73-й минуте.
Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января
Парма – Дженоа – 0:0
⏹️ FT | Parma 0-0 Genoa pic.twitter.com/FQNYeAfmxe— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 18, 2026
