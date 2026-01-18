Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  73 минуты Малиновского. Дженоа сыграл в нулевую ничью с Пармой
Чемпионат Италии
Парма
18.01.2026 13:30 – FT 0 : 0
Дженоа
Италия
18 января 2026, 15:27
73 минуты Малиновского. Дженоа сыграл в нулевую ничью с Пармой

Руслан, как и другие футболисты, результативными действиями не отличился

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пармой» и «Дженоа».

Игра прошла на стадионе «Стадио Эннио Тардини» в Парме и завершилась ничейным счетом 0:0.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 73-й минуте.

Серия А 2025/26. 21-й тур, 18 января

Парма – Дженоа – 0:0

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
