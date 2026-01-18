Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Парма – Дженоа

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 21-го тура Серии А против «Пармы».

Игра состоится на арене «Стадио Эннио Тардини» в Парме и начнется в 13:30 по киевскому времени.

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 19 матчей в составе «Дженоа», 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Парма – Дженоа: