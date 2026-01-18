Сыграет ли Малиновский? Известны стартовые составы на матч Парма – Дженоа
Матч 21-го тура Серии А начнется в 13:30
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» на матч 21-го тура Серии А против «Пармы».
Игра состоится на арене «Стадио Эннио Тардини» в Парме и начнется в 13:30 по киевскому времени.
На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 19 матчей в составе «Дженоа», 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Парма – Дженоа:
𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 💛💙#ParmaGenoa #SerieAEnilive pic.twitter.com/iMobk70Mjv— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) January 18, 2026
⤵️ Scendiamo in campo così per #ParmaGenoa pic.twitter.com/UEsE5umOfp— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 18, 2026
