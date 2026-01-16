Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 22:22
1

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Киевское «Динамо» могли возглавить звездные иностранные тренеры, рассказал украинский журналист Игорь Цыганик.

По словам источника, после чемпионата мира-2006 клуб серьезно рассматривал кандидатуры Фабио Капелло, Жерара Улье, Хавьера Клементе и Поля Ле Гуэна.

Ближе всех к подписанию контракта был именно Капелло, который даже приезжал в Киев и вел переговоры о работе в УПЛ. Легендарный экс-тренер «Милана» и «Реала» был близок к тому, чтобы возглавить клуб, но не сложилось.

Интересно, что именитый итальянский тренер Фабио Капелло мог возглавить киевское «Динамо» и в 2020 году, однако переговоры с опытным специалистом не увенчались успехом.

Spaceman
Усі нормальні тренери знали і бачили неймовірну корупцію в УПЛ, тому і відмова .. Доречі,навіщо ця тупа статєйка?
