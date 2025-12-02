Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис предлагал внушительные деньги тренеру, который побеждал в ЛЧ
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 20:41 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:00
В 2020 году именитый итальянец Фабио Капелло мог возглавить киевское «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Именитый итальянский тренер Фабио Капелло мог возглавить киевское «Динамо» в 2020 году, однако переговоры с опытным специалистом не увенчались успехом. Об этом сообщил ТаТоТаке.

По информации источника, президент «бело-синих» Игорь Суркис предлагал тренеру солидную зарплату (пять миллионов евро в год), но в итоге украинский клуб возглавил румынский специалист Мирча Луческу, который продержался 3,5 года.

После его ухода с «Динамо» работал легендарный экс-вратарь Александр Шовковский, но 27 ноября его уволили после поражения в Лиге конференций от кипрской «Омонии» (0:2). На данный момент обязанности тренера «бело-синих» выполняет Игорь Костюк.

Капелло находится без работы с 2018 года, когда покинул чемпионат Китая («Цзянсу Сунин»). В сезоне 1993/94 итальянец стал обладателем Лиги чемпионов во главе «Милана». С 2012 по 2015 год Фабио сотрудничал с российской сборной.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 20 баллов. В матче 15-го тура, который состоится 6 декабря, подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против «Кудровки».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Фабио Капелло назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
TradyT
5 мільйонів євро на місяць??? Тобто Суркіс був готовий на тренера витрачати 60 млн на рік??? Спорт.юа ви хоч думайте що постите
Ответить
+2
movkli
за 60 мультов можна 2-3 нормальних ігрока купити, або 5-6 простіших, а це півкоманди... казки...
Ответить
0
