Суркис предлагал внушительные деньги тренеру, который побеждал в ЛЧ

Именитый итальянский тренер Фабио Капелло мог возглавить киевское «Динамо» в 2020 году, однако переговоры с опытным специалистом не увенчались успехом. Об этом сообщил ТаТоТаке.

По информации источника, президент «бело-синих» Игорь Суркис предлагал тренеру солидную зарплату (пять миллионов евро в год), но в итоге украинский клуб возглавил румынский специалист Мирча Луческу, который продержался 3,5 года.

После его ухода с «Динамо» работал легендарный экс-вратарь Александр Шовковский, но 27 ноября его уволили после поражения в Лиге конференций от кипрской «Омонии» (0:2). На данный момент обязанности тренера «бело-синих» выполняет Игорь Костюк.

Капелло находится без работы с 2018 года, когда покинул чемпионат Китая («Цзянсу Сунин»). В сезоне 1993/94 итальянец стал обладателем Лиги чемпионов во главе «Милана». С 2012 по 2015 год Фабио сотрудничал с российской сборной.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 20 баллов. В матче 15-го тура, который состоится 6 декабря, подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против «Кудровки».