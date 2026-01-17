Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 января 2026, 22:24
ВИДЕО. В Турции фанаты не дают прохода Арде Турану

В Турции Арду Турана встречают как национальную звезду

Арда Туран

Донецкий «Шахтер» начал зимние тренировочные сборы в Турции.

В социальных сетях клуба появились видео, которые быстро разлетелись по сети: местные болельщики буквально не дают прохода главному тренеру команды – Арде Турану.

На родине наставник «горняков» имеет статус настоящей звезды.

Фанаты активно приветствуют Турана, просят совместные фото и демонстрируют искреннюю поддержку, создавая вокруг него настоящий ажиотаж.

