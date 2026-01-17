Другие новости17 января 2026, 22:24 | Обновлено 17 января 2026, 22:27
ВИДЕО. В Турции фанаты не дают прохода Арде Турану
В Турции Арду Турана встречают как национальную звезду
17 января 2026, 22:24 | Обновлено 17 января 2026, 22:27
Донецкий «Шахтер» начал зимние тренировочные сборы в Турции.
В социальных сетях клуба появились видео, которые быстро разлетелись по сети: местные болельщики буквально не дают прохода главному тренеру команды – Арде Турану.
На родине наставник «горняков» имеет статус настоящей звезды.
Фанаты активно приветствуют Турана, просят совместные фото и демонстрируют искреннюю поддержку, создавая вокруг него настоящий ажиотаж.
