Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина одним словом описала удачный старт на Australian Open
Australian Open
18 января 2026, 12:49 |
432
0

Свитолина одним словом описала удачный старт на Australian Open

Элина опубликовала сообщение в социальных сетях

18 января 2026, 12:49 |
432
0
Свитолина одним словом описала удачный старт на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) успешно стартовала на Australian Open-2026, обыграв представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 51).

После игры Элина опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где описала победу одним словом: «Красиво 🔥», – написала Элина, добавив к публикации несколько снимков с матча.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с победительницей пары между Линдой Климовичевой (WTA 134) и Франческой Джонс (WTA 69).

Ранее Элина рассказала о победе над Кристиной Букшей, заговорив о важной роли Гаэля Монфиса в ее успехах на старте нынешнего сезона.

По теме:
СВИТОЛИНА: «Бывают взлеты и падения, но главное – наслаждение моментом»
ВИДЕО. Эмоции Свитолиной после победы в первом круге Australian Open
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Элина Свитолина Кристина Букша Australian Open 2026
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Теннис | 18 января 2026, 05:05 0
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча

Маркета Вондроушова не сыграет с Баптист, чешку заменила Таунсенд

Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Футбол | 18 января 2026, 08:46 8
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой

Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки

Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Футбол | 17.01.2026, 20:23
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18.01.2026, 12:40
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 15
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем