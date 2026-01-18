Свитолина одним словом описала удачный старт на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) успешно стартовала на Australian Open-2026, обыграв представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 51).

После игры Элина опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где описала победу одним словом: «Красиво 🔥», – написала Элина, добавив к публикации несколько снимков с матча.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с победительницей пары между Линдой Климовичевой (WTA 134) и Франческой Джонс (WTA 69).

Ранее Элина рассказала о победе над Кристиной Букшей, заговорив о важной роли Гаэля Монфиса в ее успехах на старте нынешнего сезона.