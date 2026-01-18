Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 79) за 1 час и 48 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) [26] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 5:7

Во второй партии Даяна уступала 1:5, однако сумела дважды отыграть подачу у Русе. Украинка спасла четыре матчбола и, казалось, начала камбек, но проиграла два гейма с 5:5 и отдала поединок.

Ястремская провела четвертое очное противостояние против Русе и потерпела четвертое поражение.

Даяна в восьмой раз выступила на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом является стадия полуфинала в 2024 года.

Ястремская продолжит выступления на Australian Open в парном разряде, где вместе с Алишей Паркс из США в первом круге поборется против 16-го сеяного дуэта Го Ханьюй / Кристина Младенович.

Русе во втором круге сыграет против победительницы поединка Юлия Стародубцева (Украина, WTA 110) – Айла Томлянович (Австралия, WTA 76). Юлия и Айла стартуют на мейджоре 19 января.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine