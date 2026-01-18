Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 79) за 1 час и 48 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) [26] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 5:7
Во второй партии Даяна уступала 1:5, однако сумела дважды отыграть подачу у Русе. Украинка спасла четыре матчбола и, казалось, начала камбек, но проиграла два гейма с 5:5 и отдала поединок.
Ястремская провела четвертое очное противостояние против Русе и потерпела четвертое поражение.
Даяна в восьмой раз выступила на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом является стадия полуфинала в 2024 года.
Ястремская продолжит выступления на Australian Open в парном разряде, где вместе с Алишей Паркс из США в первом круге поборется против 16-го сеяного дуэта Го Ханьюй / Кристина Младенович.
Русе во втором круге сыграет против победительницы поединка Юлия Стародубцева (Украина, WTA 110) – Айла Томлянович (Австралия, WTA 76). Юлия и Айла стартуют на мейджоре 19 января.
Видеообзор матча
Статистика матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба уладили конфликт и пожали друг другу руки
Поединок 1/64 финала начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву
Вітання подружці Марти. Грала поганенько, але результат на табло.
,Даяна!