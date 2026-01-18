Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
18 января 2026, 04:02
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора

Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 79) за 1 час и 48 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) [26] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 5:7

Во второй партии Даяна уступала 1:5, однако сумела дважды отыграть подачу у Русе. Украинка спасла четыре матчбола и, казалось, начала камбек, но проиграла два гейма с 5:5 и отдала поединок.

Ястремская провела четвертое очное противостояние против Русе и потерпела четвертое поражение.

Даяна в восьмой раз выступила на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом является стадия полуфинала в 2024 года.

Ястремская продолжит выступления на Australian Open в парном разряде, где вместе с Алишей Паркс из США в первом круге поборется против 16-го сеяного дуэта Го Ханьюй / Кристина Младенович.

Русе во втором круге сыграет против победительницы поединка Юлия Стародубцева (Украина, WTA 110) – Айла Томлянович (Австралия, WTA 76). Юлия и Айла стартуют на мейджоре 19 января.

Даяна Ястремская Елена-Габриэла Русе Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 11
introvert
Сто тисяч заробила, тож можна назад на Балі. Можна звісно й на австралійські пляжі, але там павуки та акули.
Вітання подружці Марти. Грала поганенько, але результат на табло.
+2
Vlad H.
Колись в кожному матчі спокійно набивала 10-12 ейсів ,а зараз жодного. Грає як бог на душу покладе , і з усіма суперницями однаково погано. Після Лінцу мабуть буде в другій сотні .
+1
mevast
Своєю грою Даяна заслужила виліт, як не прикро. Брісбен як лакмусовий папірець іі стану.
+1
Александр Филоимонов
Как можно так паршиво играть, соперница из-за всех сил пыталась помочь Даяне выиграть, но она даже такими подарками не смогла воспользоваться. Подачи нет, больше трёх ударов не может выполнить, как можно так плохо подготовиться к такому крупному турниру. 
+1
andr62
Сумнівне досягнення - вилітити першою з сіяних. Шкода.
+1
C.Пеклов
Чомусь я так й чекав.Прикро,але факт,Даяна й є
,Даяна!
0
Vlad H.
25 років ,а в активі тільки перемоги в 18-19 років і попереду повна ду#а. Їй вже нічого не допоможе. Там інстаграм і співи в голові. Поки папа кормив пігулками ,поки і грала , а з мамою не цікаво.
0
