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  4. ФОТО. Бывшая форварда Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 12:07 | Обновлено 25 марта 2025, 12:32
2342
6

ФОТО. Бывшая форварда Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной

Кристина Крыжановская не сильно скучает без Эдуардо Герреро

25 марта 2025, 12:07 | Обновлено 25 марта 2025, 12:32
2342
6
ФОТО. Бывшая форварда Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала серию горячих снимков в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях экс-возлюбленная форварда киевлян позирует в купальнике возле ванной, демонстрируя шикарную фигуру.

Напомним, причиной расставания Кристины и Эдуардо стала измена панамца. Ранее Кристина Крыжановская сообщила, что «Динамо» на пару месяцев заморозило зарплату Герреро после их расставания.

ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной

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Кристина Крыжановская Эдуардо Герреро Динамо Киев фото lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Serhii P.
Та звичайня ескорниця, з чого ви взяли, що вона "колишня"? Герреро її пошпіляв, заплатив гроші, потім замовляє наступну. Цей сайт для піару футбольних ескортниць?
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+3
movkli
колишня та майбутня дівчина гравців київського «Динамо» та інших футбольних команд (спорт юа дарую безкоштовно заголовок)
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+2
GloryUkraine
Купальник спортивного товариства "Динамо", зразка 1975року.
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+1
bibka stara
В поиске очередного куколда
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+1
olex.mykhailov
В мене питання: для чого такі люди живуть на Землі? яку користь вони приносять?
Ответить
0
Saar
Качка плаває на воді
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-1
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