ФОТО. Бывшая форварда Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала серию горячих снимков в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях экс-возлюбленная форварда киевлян позирует в купальнике возле ванной, демонстрируя шикарную фигуру.

Напомним, причиной расставания Кристины и Эдуардо стала измена панамца. Ранее Кристина Крыжановская сообщила, что «Динамо» на пару месяцев заморозило зарплату Герреро после их расставания.

ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной