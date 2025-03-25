ФОТО. Бывшая форварда Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной
Кристина Крыжановская не сильно скучает без Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала серию горячих снимков в своем Instagram-аккаунте.
На фотографиях экс-возлюбленная форварда киевлян позирует в купальнике возле ванной, демонстрируя шикарную фигуру.
Напомним, причиной расставания Кристины и Эдуардо стала измена панамца. Ранее Кристина Крыжановская сообщила, что «Динамо» на пару месяцев заморозило зарплату Герреро после их расставания.
ФОТО. Бывшая звезды Динамо поделилась горячим фотосетом из ванной
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