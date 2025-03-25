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Украина. Первая лига
25 марта 2025, 12:25 |
823
0

Экс-защитник Шахтера возобновил карьеру, но на поле выйдет через полгода

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт рассказал о состоянии Олега Данченко

25 марта 2025, 12:25 |
823
0
Экс-защитник Шахтера возобновил карьеру, но на поле выйдет через полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Данченко

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт рассказал о состоянии здоровья 30-летнего полузащитника Олега Данченко.

Бывший футболист донецкого «Шахтера» в 2023 году завершил карьеру, так как получил инфаркт и перенес клиническую смерть. Защитник возобновил карьеру и присоединился к клубу Первой лиги.

– Юрий Николаевич, вы анонсировали подписание контракта с Олегом Данченко, но его нет в заявке Нивы на сайте ПФЛ.

– Да, мы его пока не заявили. Олег проходит реабилитацию.

– То есть, на втором этапе мы его не увидим в составе Нивы?

– Точно нет. Верим, что летом он будет с нами и поможет команде. У него все хорошо, он положительно настроен. Ему нужно только время на восстановление. Если появятся качественные варианты, то подпишем еще некоторых игроков. У нас есть четыре-пять позиции, которые нужно усилить, но для количества мы никого брать не будем. Нам нужно, чтобы футболисты приходили и сразу помогали. Будем искать игроков высокой квалификации, – рассказал Вирт.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Олег Данченко Юрий Вирт трансферы
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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