Бывший защитник Шахтера не сможет подписать контракт с клубом Первой лиги
Нива будет ждать возвращения в строй именитого игрока
Как стало известно Sport.ua, 18 марта футболисты перволиговой «Нивы» из Тернополя провели предпоследний спарринг, взяв верх над ФК «Пробий» из Городенки – 2:0.
23 марта подопечные Юрия Вирта сыграют во Львове с «Карпатами» и начнут непосредственную подготовку к стартовому поединку в группе «Выбывание» с «Кременем», который запланирован на 31 марта.
По имеющейся информации, «Нива» уже завершила работу на трансферном рынке. Что касается именитого защитника, экс-игрока «Шахтера», «Черноморца» и «Зари» Олега Данченко, который был на просмотре, то он сейчас проходит курс реабилитации и продолжит ли карьеру в тернопольской команде выяснится после его возвращения в строй.
Сейчас в активе футболистов «Нивы» 16 очков, они занимают 12-е место в группе «Выбывание» Первой лиги.
Ранее сообщалось, что «Нива» Тернополь объявила о подписании защитника ЮКСА.
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