Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нива Тернополь объявила о подписании защитника ЮКСА
Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 12:59 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:45
237
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нива Тернополь объявила о подписании защитника ЮКСА

Андрей Демиденко нашел новый клуб

25 февраля 2025, 12:59 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:45
237
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нива Тернополь объявила о подписании защитника ЮКСА
ФК Нива. Андрей Демиденко

Тернопольская «Нива», которая выступает в Первой лиге Украины, официально объявила о подписании центрального защитника Андрея Демиденко. Спортсмен будет играть под 4-м номером.

Клуб не проинформировал о деталях контракта, однако статистический портал Transfermark сообщил, что игрок заключил договор до конца июня текущего года.

Начиная с лета 2023 года, Андрей представлял цвета клуба ЮКСА. За это время футболист отыграл 32 матча, в которых отличился одним забитым голом.

Интересно, что Демиденко уже провел первый поединок в составе «Нивы», где оформил результативное действие. Случилось это в контрольной встрече против «Скалы 1911». Футболист стал автором забитого мяча, из-за чего получил порцию комплиментов от тренеров.

По теме:
Рух близок к подписанию еще одного легионера
Барселона нашла неожиданную замену Левандовски. Это игрок топ-клуба АПЛ
18-летний украинский вингер подписал контракт с чешским клубом
Нива Тернополь Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка трансферы
Андрей Витренко Источник: ФК Нива Тр
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Футбол | 24 февраля 2025, 20:53 4
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал

Ожидается, что Андрей Лунин таки сыграет в матче против «Реал» Сосьедад

Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Футбол | 25 февраля 2025, 08:22 8
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»

Антониу Бернардину раскритиковал украинского вратаря

Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Бокс | 25.02.2025, 10:05
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины
Футбол | 25.02.2025, 12:43
Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины
Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Бокс | 24.02.2025, 22:11
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 8
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 7
Бокс
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 26
Футбол
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
Покинул арену. Усик решил не смотреть поединок россиян в Эр-Рияде
23.02.2025, 09:35 9
Бокс
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем