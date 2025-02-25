ОФИЦИАЛЬНО. Нива Тернополь объявила о подписании защитника ЮКСА

Тернопольская «Нива», которая выступает в Первой лиге Украины, официально объявила о подписании центрального защитника Андрея Демиденко. Спортсмен будет играть под 4-м номером.

Клуб не проинформировал о деталях контракта, однако статистический портал Transfermark сообщил, что игрок заключил договор до конца июня текущего года.

Начиная с лета 2023 года, Андрей представлял цвета клуба ЮКСА. За это время футболист отыграл 32 матча, в которых отличился одним забитым голом.

Интересно, что Демиденко уже провел первый поединок в составе «Нивы», где оформил результативное действие. Случилось это в контрольной встрече против «Скалы 1911». Футболист стал автором забитого мяча, из-за чего получил порцию комплиментов от тренеров.