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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Александрии присоединился к лидеру Первой лиги
Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 11:59 | Обновлено 25 февраля 2025, 12:44
628
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Александрии присоединился к лидеру Первой лиги

Новым ассистентом главного тренера стал Александр Ломко

25 февраля 2025, 11:59 | Обновлено 25 февраля 2025, 12:44
628
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Александрии присоединился к лидеру Первой лиги
ФК Александрия. Александр Ломко

Бывший футболист, а на сейчас тренер, Александр Ломко будет работать в клубе ЮКСА, который выступает в Первой лиге Украины.

Детали контракта стороны не разглашают, однако известно, что Ломко станет новым ассистентом главного тренера Дмитрия Чирикала.

Последним место работы Александра была «Александрия», из которой специалиста уволили зимой 2022 года. В коллективе Премьер-лиги Ломко работал помощником главного тренера, а также специалист в определенный период занимал должность старшего тренера «Александрии» U-21. Кроме этого Александр как тренер, представлял ЛНЗ U-19.

Напомним, что ЮКСА заняла четвертое место в Первой лиге в группе Б. Команда будет весной соревноваться за выход в УПЛ.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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