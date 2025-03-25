В понедельник, 24 марта, сборная Румынии провела матч отборочного турнира к ЧМ-2026. Команда Мирчи Луческу в гостях со счетом 5:1 обыграла сборную Сан-Марино.

Однако болельщики сборной Румынии остались не особо довольны игрой команды. Из пяти голов два забили с пенальти. Открыли счет румыны после автогола, а пятый мяч забили в компенсированное время. Щедрая порция критики досталась главному тренеру.

Teo_Draxx: С приходом Луческу мы стали еще слабее.

Units Fem Força: Я думаю, что Луческу не тот тренер, который нужен этой команде. Нужно больше, чем это.

Romanian Rhapsody: Может быть, с новой кровью дело немного оживилось бы, но с Луческу всегда начинается то же самое.

Foot Roumain: Нельзя всегда иметь все. Но Луческу должен что-то изменить.

Romanian Football: Дело не только в голе (даже Дания, Финляндия и Кипр недавно пропустили от Сан-Марино), но и в том, как они позволили этому случиться, и в том, насколько упрям ​​Луческу в своих составах и выборе игроков.

Galatasaray: Посчитайте, сколько раз вы добивались успеха в Европе? Вы добивались успеха 2 года подряд, не считая периода Луческу?

Robert MIHAI: Две минуты прошло в матче Сан-Марино – Румыния и Мирча Луческу уже положил руки на голову.