«С Луческу мы стали еще слабее». Реакция фанов на победу Румынии
Сборная Румынии одержала первую победу в отборе к ЧМ-2026
В понедельник, 24 марта, сборная Румынии провела матч отборочного турнира к ЧМ-2026. Команда Мирчи Луческу в гостях со счетом 5:1 обыграла сборную Сан-Марино.
Однако болельщики сборной Румынии остались не особо довольны игрой команды. Из пяти голов два забили с пенальти. Открыли счет румыны после автогола, а пятый мяч забили в компенсированное время. Щедрая порция критики досталась главному тренеру.
Teo_Draxx: С приходом Луческу мы стали еще слабее.
Units Fem Força: Я думаю, что Луческу не тот тренер, который нужен этой команде. Нужно больше, чем это.
Romanian Rhapsody: Может быть, с новой кровью дело немного оживилось бы, но с Луческу всегда начинается то же самое.
Foot Roumain: Нельзя всегда иметь все. Но Луческу должен что-то изменить.
Romanian Football: Дело не только в голе (даже Дания, Финляндия и Кипр недавно пропустили от Сан-Марино), но и в том, как они позволили этому случиться, и в том, насколько упрям Луческу в своих составах и выборе игроков.
Galatasaray: Посчитайте, сколько раз вы добивались успеха в Европе? Вы добивались успеха 2 года подряд, не считая периода Луческу?
Robert MIHAI: Две минуты прошло в матче Сан-Марино – Румыния и Мирча Луческу уже положил руки на голову.
🇸🇲 San Marino 1-5 ROMÂNIA 🇷🇴— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) March 24, 2025
Succès large un peu en trompe l'œil, avec encore des penaltys et un Dennis Man enfin de nouveau remuant.
La défense est en chantier total entre Popescu, Ciobotariu et Burcă, c'est la fête du slip.. la vie sans Drăgușin est dure. En juin, l'Autriche! pic.twitter.com/zwxAhyPMh1
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