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Англия
25 марта 2025, 07:07 |
890
0

Украинский игрок подпишет контракт с 5-кратным обладателем Кубка Англии

Эрик Савкин прибыл на просмотр в «Вест Бромвич»

25 марта 2025, 07:07 |
890
0
Украинский игрок подпишет контракт с 5-кратным обладателем Кубка Англии
Instagram. Эрик Савкин

Украинский опорный полузащитник Эрик Савкин продолжит карьеру в клубе английского Чемпионшипа – в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Вест Бромвич».

Сообщается, что игрок прибыл в новую команду, где пройдет просмотр, по итогам которого будет принято решение о подписании полноценного контракта. Эрик тренируется с клубом U-21, где привыкает к местному футболу и изучает структуру «Вест Бромвича». Если украинец сможет убедить руководство «Вест Бромвича» своей игрой, то останется бороться за попадания в Английскую Премьер-лигу.

Савкин начинал свою карьеру в Украине, но в 2022 году перебрался в Испанию, где выступал за «Патакону». Кроме этого, играл в составе немецких клубов «Вельберт» и «Феникс». Последним местом работы талантливого украинца был английский «Алвечерч».

«Вест Бромвич» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Эта позиция позволяет попасть в плей-офф, где команда сможет претендовать на выход в АПЛ. Клуб является 5-кратным обладателем Кубка Англии.

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Николай Титюк Источник: Legioners.ua
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