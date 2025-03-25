Украинский игрок подпишет контракт с 5-кратным обладателем Кубка Англии

Украинский опорный полузащитник Эрик Савкин продолжит карьеру в клубе английского Чемпионшипа – в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Вест Бромвич».

Сообщается, что игрок прибыл в новую команду, где пройдет просмотр, по итогам которого будет принято решение о подписании полноценного контракта. Эрик тренируется с клубом U-21, где привыкает к местному футболу и изучает структуру «Вест Бромвича». Если украинец сможет убедить руководство «Вест Бромвича» своей игрой, то останется бороться за попадания в Английскую Премьер-лигу.

Савкин начинал свою карьеру в Украине, но в 2022 году перебрался в Испанию, где выступал за «Патакону». Кроме этого, играл в составе немецких клубов «Вельберт» и «Феникс». Последним местом работы талантливого украинца был английский «Алвечерч».

«Вест Бромвич» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Эта позиция позволяет попасть в плей-офф, где команда сможет претендовать на выход в АПЛ. Клуб является 5-кратным обладателем Кубка Англии.