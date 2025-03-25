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  4. Экс-защитник Динамо рассказал, как играл Забарный в чемпионате Украины
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 12:43 |
581
1

Экс-защитник Динамо рассказал, как играл Забарный в чемпионате Украины

Антон Боль вспомнил, что Илья показывал очень зрелую игру на поле

25 марта 2025, 12:43 |
581
1
Экс-защитник Динамо рассказал, как играл Забарный в чемпионате Украины

Бывший защитник «Динамо» Антон Боль, ныне играющий в составе «Александрии», рассказал о выступлениях Ильи Забарного в чемпионате Украины:

‒ Могут ли истории Забарного и Миколенко стать примером для молодых защитников в академии «Динамо»?

‒ Да, конечно, я думаю, что в Украине они являются примером для многих молодых защитников. Когда человек играет в АПЛ – это самый высокий уровень в футбольном мире.

‒ Выделялись ли они среди других в молодом возрасте?

‒ Считаю, что да. Они были сильнее своих коллег по позициям. Они много играли, хорошо себя показывали, демонстрировали высокий уровень, выступали за сборную Украины. За счет того, что команда играла в Лиге Чемпионов, они набрались достаточно опыта в «Динамо», поэтому сейчас стабильно показывают хорошие результаты в АПЛ.

‒ Чем запомнился вам Илья Забарный во время выступлений за «Динамо»?

– Тем, что он играл так, будто ему не 20 лет, а уже как опытный центральный защитник, который провел большое количество матчей и умеющий делать почти все на своей позиции, – вспомнил Боль.

Илья Забарный в 2023 году перебрался в английский «Борнмут» за 22,7 млн ​​евро, где проводит третий сезон. В кампании 2024/25 украинский защитник сыграл в 27 матчах чемпионата, однако результативными действиями не отличался.

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Борнмут Динамо Киев Илья Забарный Антон Боль трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Gargantua81
Боль то всего на год младше Забарного
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