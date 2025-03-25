Украина. Премьер лига25 марта 2025, 12:35 |
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У Карпат возникли проблемы с защитниками
Четверо футболистов не сыграют против «Черноморца»
25 марта 2025, 12:35 |
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Как стало известно Sport.ua, в ближайших матчах «Карпатам» не помогут сразу четверо футболистов – Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Андрей Булеза. Поскольку все они защитники, то при их отсутствии у львовян практически исчезла конкуренция в линии обороны.
Сейчас «Карпаты» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков и в 22-м туре 30 марта будут принимать аутсайдера – «Черноморец».
Ранее мы сообщали, что в паузе чемпионата «Карпаты» в спарринге обыграли тернопольскую «Ниву».
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