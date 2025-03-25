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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 12:35 |
702
0

У Карпат возникли проблемы с защитниками

Четверо футболистов не сыграют против «Черноморца»

25 марта 2025, 12:35 |
702
0
У Карпат возникли проблемы с защитниками
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Как стало известно Sport.ua, в ближайших матчах «Карпатам» не помогут сразу четверо футболистов – Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Андрей Булеза. Поскольку все они защитники, то при их отсутствии у львовян практически исчезла конкуренция в линии обороны.

Сейчас «Карпаты» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков и в 22-м туре 30 марта будут принимать аутсайдера – «Черноморец».

Ранее мы сообщали, что в паузе чемпионата «Карпаты» в спарринге обыграли тернопольскую «Ниву».

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Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Карпаты - Черноморец Алексей Сыч Денис Мирошниченко Владимир Адамюк Андрей Булеза травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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