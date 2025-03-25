У Карпат возникли проблемы с защитниками

Как стало известно Sport.ua, в ближайших матчах «Карпатам» не помогут сразу четверо футболистов – Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Андрей Булеза. Поскольку все они защитники, то при их отсутствии у львовян практически исчезла конкуренция в линии обороны.

Сейчас «Карпаты» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков и в 22-м туре 30 марта будут принимать аутсайдера – «Черноморец».

Ранее мы сообщали, что в паузе чемпионата «Карпаты» в спарринге обыграли тернопольскую «Ниву».