«Гордый быть здесь». Первые слова нового тренера Милана после назначения

Новоиспеченный тренер «Милана» Сержиу Консейсау дал первый комментарий, после того как возглавил команду. Специалист подчеркнул, что будет представлять большой клуб, то стремится добиваться достойных результатов.

«Я горд быть здесь. Но эмоции должны быстро пройти, потому что нужно работать. Сердце должно быть горячим, а голова – холодной. Надо работать на максимуме, чтобы выигрывать. Именно к этому мы стремимся. Мы представляем большой клуб мирового уровня, поэтому должны быть на высоте.

Времени немного, но это не оправдание. Нет другого пути, кроме добросовестного труда. Если у нас сильный менталитет, организация и качество, можем многого добиться.

Слова – это слова. Я должен демонстрировать факты и результаты. Все должны много работать – не только игроки, но и каждый в тренерском штабе. Мы здесь, чтобы работать. Я обещаю болельщикам, что мы будем много работать, чтобы быть достойными этого большого клуба», – сказал Консейсау.

🗣️ Ready to take on this great adventure: Coach Conceição's first thoughts as Milan manager#SempreMilan pic.twitter.com/l1j0C5L9bw