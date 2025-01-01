Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Наибольшее признание досталось Винисиусу Жуниору
Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших футболистов в 2024 году.
Первую строчку рейтинга занял звездный футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а на второй строчке разместился один из лучших игроков текущего сезона Мохамед Салах из «Ливерпуля». У обладателя Золотого мяча 2024 испанца Родри из «Манчестер Сити» – бронзовое место.
В топ-5 рейтинга также попали Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и звездный голеадор «Баварии» Гарри Кейн.
В десятку списка от GiveMeSport также вошли Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Ламин Ямал и Лионель Месси.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
25 лучших футболистов 2024 года по версии GiveMeSport
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