3 января на «Кингдом Арена» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Cуперкубка Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в прошлом сезоне раздобыла трофей - именно поэтому она отправилась сейчас в Саудовскую Аравию. Но ни это, ни возвращение на третье место в Серии А весной уже не могло спасти Аллегри, слишком токсичной была тогда атмосфера в Турине. Вместо Массимилиано на тренерский пост пригласили Тиаго Мотту, а состав капитально обновили. Причем футболистов, признанных не нужными, отпускали без сожалений и не особенно рассчитывая на какие-то компенсации, а на новичков тратили серьезные деньги. Можно проводить промежуточные итоги. И если в Лиге чемпионов они хорошие (11 очков, при одном поражении - дома Штутгарту), да и в кубке пока не было проблем, то в Серии А беспроигрышная серия не особенно радует - уже был десяток ничьих. И с Фиорентиной случилась очередная, снова 2:2!

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Милан

Клуб как раз безусловно прибавил в прошлом сезоне. Он взял 2-е место в Кальчо, отстав только от Интера, но тот показывал невероятную форму. В итоге вице-чемпионство не спасло Пиоли от давно обсуждавшейся отставки. Вот только при Паулу Фонсеке изменения пошли явно не в то русло, куда их планировали направить, указывая предшественнику португальца на дверь. Относительно неплохо итальянцы проходят Лигу чемпионов (стартовали с пары поражений, но потом выиграли четырежды кряду) и не допустили сенсаций в кубке, а Сассуоло в прошлом туре разгромили 6:1. Но в Серии А при этом у красно-черных не получается выиграть и половины матчей. Это проявилось и в декабре: сначала было поражение Аталанте, дальше ничья с Дженоа, и только Верону обыграли, причем минимально. После 1:1 с Ромой тренера наконец-то сменили, но на нового португальца - этим матчем дебютирует Сержиу Консейсау.

Статистика личных встреч

Оба матча в этом году, и в весной, и осенью, приносили нулевые ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы предлагают интересный коэффициент на ничью в основное время. Но с учетом того, что Ювентус не проигрывает, можно безопасно брать его победу с форой 0 (коэффициент - 1,68).